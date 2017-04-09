О миротворческой мисси ООН на Донбассе: что нужно учитывать

Во первых, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины согласно нашему законодательству возможно только с согласия Верховной Рады. Миротворцы ООН это вооруженные люди, причём не только стрелковым оружием, но и, как минимум, бронетранспортёрами. Уровень вооружённости этой миссии будет подробно выписан в мандате.

Второе.

Страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать своё предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать.

Третье.

Обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россиия, как страна- агрессор. Согласится ли Россиия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ В. Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет". Возможно с Россией есть предварительная договорённость, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные, войска и там остаётся только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет. Тогда единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остаётся договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Не знаю, может ли сама ООН предлагать миротворческую мисссию напрямую ОРДЛО, даже через Россию. Сомневаюсь. Мы помним, что заявлял Захарченко о возможном направлении на Донбасс вооружённоё миссии ОБСЕ. "Будем стрелять." Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют.

Четвёртое.

Голосование в Совбезе скорее всего Россия заблокирует. Голосование Генеральной Ассамблеей ООН по такому вопросу очень проблематично. Хотя возможно.

Пятое.

Допустим, что все эти проблемы решены положительно для Украины. Тогда Совбез ООН формирует передовую группу специалистов, которая выезжает на место и очень детально изучает поле своей будущей деятельности. Её доклад подробно обсуждается в Совбезе и определяется численность Миссии, её бюджет, ротация и страхование персонала, уровень вооружённости, и другие детали. Например, Миссия берёт под контроль всю контактную линию (426 км.) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км.700 м.) ? Или как то иначе? Какая тогда должна быть численность и бюджет такой Миссии? Почти тысяча километров. Получает ли она на постоянной основе (режим 24/7) доступ до любых объектов и участков на временно оккупированной территории?

Шестое.

Какими правовыми нормами, уставами, законами будет регулироваться применение оружия членами Мисси на территории Украины, особенно на поражение (понятно, что будет выписано, что только в целях самозащиты). В принципе, международная практика есть. Но как будет в украинском случае? Кто будет расследовать факты неправомерного применения оружия членами Миссии, особенно, с летальными исходами.

Седьмое.

После утряски всех этих вопросов Совбез ООН обращается к странам членам ООН, которые, как правило, имеют опыт миротворческой деятельности, выделить определённое количесво военнослужащих определённых воинских специальностей для этой Миссии с командиром. Руководство этих стран согласовывает своё решение с местным парламентом. Процедуры разные, но согласие парламентов обязательное.

Восьмое.

Создается командование Миссии, которое активно участвует в формировании контингента Миссии. Я уверен, если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить её контингент в состав Мисси, но и ввести своего представителя в состав командования Миссии. Если Россиия не сторона конфликта , а это скорее всего будет условием согласия России на эту Миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании Миссии не будет.

Девятое.

Поскольку Миссия будет действовать де-юре на территории Украины (в том числе и за линией фронта) то Украина, как инициатор Миссии, должна взять на себя определённые обязательства по обеспечению нормальной деятельности Миссии. Каие? А какие будут гарантии со стороны ОРДЛО и в какой форме? И будет ли это означать, что ООН признает ОРДЛО как самостоятельного субъекта этого процесса?

Ну и десятое.

Очень проблематичным является предположение о том, что главной задачей Миссии будет обеспечение выборов на оккупированной территории. В этой теме не меньше вопросов чем в перечисленных. А главное, выборы то когда? И что это за выборы, когда вооружённые люди, да ещё иностранцы, даже с мандатом ООН, обеспечивают безопасность их проведения? Что они делают в случае силового конфликта на избирательном участке? И вообще, как и в качестве кого они вмешиваются в конфликтную ситуацию во время выборов? Всё это требует очень подробной регламентации. Миротворческий опыт ООН в этом виде деятельности большой.

В общем, на поверхности лежит вывод - без всеохватывающего прекращения огня, длительного и устойчивого режима тишины, разведения воинских формирований от линии соприкосновения хотя бы по 10-20 км. в каждую сторону под жёстким мониторингом и верификацией СММ ОБСЕ или какой либо структуры Совбеза ООН (даже специально созданной), запустить процесс будет очень сложно. Не говоря уже о том, что в такую зону войдёт Донецк и другие крупные населённые пункты. Что и как будет проиходить в этой зоне разведения? Проще говоря, какая там будет власть? Так называемых серых зон Украина на своей территории не признаёт. Будет переходная администрация под патронатом ООН на какое то время(до выборов?) или сразу же восстановление украинской юрисдикции? В общем вопросов будет немало. Даже после принятия политического решения Украины и России о начале нормализации нужно будет специальное соглашение, которое определяет непростую технологию реализации под мониторингом и верификацией СММ ОБСЕ или какой либо структуры СБ ООН. В общем, это отдельная тема. Извините за немного избыточную детализацию.

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