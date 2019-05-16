Вибори перетворюються в боротьбу нових репутацій і нових організацій

Вони мають шанси стати основними гравцями на виборах, очолити партійні рейтинги - хоча, безумовно, рейтингові аванси треба виправдати і відпрацювати в ході кампанії, нічого гарантованого немає.

Висування Зеленського і Вакарчука - це дуже антиросійський і антитоталітарний феномен. В Україні можливо те, що неможливо в сусідній царській федерації. Громадянське суспільство дає підтримку людям, які уособлюють антисистемність, не пов'язані з державою, популярність яких заснована не на владі.

У сучасному інформаційному суспільстві репутаційний капітал є головною політичною цінністю. Це стрижень, без якого найтехнологічніший політичний проект не може злетіти.

Відкритість, прозорість, зрозумілість. Це складові частини нового лідерства. Безумовно, перевагу отримає той, хто до рейтингу, популярності та довіри додасть здатність об'єднувати, структуру управління, яка здатна реалізувати плани в конкретні кроки і дії.

Якісні комунікації, команду, здатну створити довіру, стратегії структурних змін.

Нова епоха.

Думаю, партія Вакарчука має шанси об'єднати під своїм прапором дуже багато демократичних проєвропейських проектів - якщо, звичайно, стратегія об'єднання буде проводитися. Вакарчук має можливість об'єднати навколо себе опозицію новому президенту Зеленському та його партії "Слуга народу". Звичайно, при цьому Святослав завдасть удар по планах Петра Порошенка, який має намір повернутися у владу на парламентських виборах з новим проектом політичної партії.

Але і взагалі політична карта буде перекроєна. Гострий запит на зміни вимагає презентації людей майбутнього.

При цьому, вважаю, що попит буде в нових проектах і на певне число тих політиків, хто зараз в уряді і парламенті. Думаю, що нові проекти будуть все одно змушені спиратися на певне число професійних політиків, які вже мають досвід роботи у владі, і не світились у великих корупційних скандалах. Тому що політика вимагає провайдерів у багатьох сферах, запити суспільства ускладнюються, потрібні люди, здатні будувати постійно діючі політичні партії, працювати в регіонах, готувати проекти рішень та їх виконувати. У нас ще дуже маленький політичний клас, занадто мало управлінців, занадто мало комунікаторів. Вибори-2019 показують низьку професійну компетентність влади і політичної системи, її вразливість.

Звичайно, енергія багатьох діючих політиків і їхні ресурси будуть спрямовані на отримання персонального притулку на мажоритарних округах.

Сьогодні нова політика - це значить думати більш гнучко і будувати більш міцно. Так, лідерство сьогодні це не харизма і щохвилинні рішення - це прапор. Тому що центром планування політики в новому світі буде не лідер - а її споживач.

Нова політична стратегія повинна починатися з пропозиції майбутнього для звичайного виборця і громадянина. Будь-яка ініціатива, споживач якої не бачить перспективи для себе - приречена на провал.

І те, що популярність і довіру до Зеленського та Вакарчука сьогодні роблять їх фаворитами, завтра може зробити їх ще більш уразливими. Тому що влада - це кредит довіри, який дисконтується з першого дня, і навіть зберігаючи владу можна дуже швидко стати політичним банкрутом.