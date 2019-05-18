Выборы или не выборы
Досрочные выборы в парламент за три месяца до очередных выборов – это очень сомнительная история. С точки зрения логики. Не политической целесообразности для той или иной политической силы, а именно что логики. Обычной, человеческой. А главное, ключевой запрос. Зачем. Ведь потенциальный разгон Рады базируется на общественной легитимности. Запросе общества. Но о чем сам запрос? Очевидно – это запрос на перемены. И на новые лица в парламенте. А теперь внимание, ключевой вопрос. Что должно случится, чтобы произошел максимальная перезагрузка парламента и туда зашло как можно больше качественных новых лиц.
1. Новый закон о выборах. Если закон останется старым, то мы увидим как минимум половину парламента из мажоритарки. И это будут те самые лица, которые вызывают наибольшее раздражение сейчас. И те лица, которые привыкли называть «коррупционерами». Все эти люди поедут в округа по Украине и купят себе депутатство. Они слишком токсичные, чтобы их взяли хоть в какой-то список. Но на округах работает фактор гречки. И они вернуться в парламент. И у нас будет половина Рады, состоящая из мерзких коррупционеров. Это явно не ответ на запрос общества. И они явно не будут настроены на реформы.
2. Достаточно времени для новых политических сил. Чтобы раскрутится и стать узнаваемыми. За 60 дней этого просто не случится. И состав участников будет тот же самый. Те самые старые партии составят компанию «Слуге народа». Вряд ли это соответствует запросу общества.
Можно уповать на то, что все новые лица появятся в партии Слуга Народа. Но это сомнительная ставка. У Зеленского не называют сейчас даже главу своей администрации, а где взять в короткие сроки 250 человек для списка. И где гарантия, что там половина людей не будет сочувствовать Коломойскому и предлагать пойти ему на встречу, например, в деле Приватбанка или не будут вдруг страстными поборниками социализма. Нет гарантии, то что списке будет 250 решительных реформатора, которые отстаивают европейские ценности и хотят имплементировать изменения. Более того, даже ожиданий таких нет.
Таким образом, идея с досрочными выборами под давлением желания перемен прямо противоречит запросу общества на перемены. И выходит из интереса Зеленского и Порошенко. Как ни странно, тут их интересы совпадают. У Зеленского пока высокий рейтинг и значит потенциальная перспектива победы по спискам. У Порошенко – консолидированный электорат и отряд мажоритарщиков, готовых войти через округа. Осенью результат и одно и другого будет хуже.
Может Зеленский пойти по пути роспуска? Конечно. Он может заручится поддержкой Портнова-Богдана-Коломойского, пойти в пресловутый Окружной Административный Суд и получить любое решение, которое захочет. Но что это будет означать? Что сходу делается ставка на темную сторону силы. И да, просто так такие решения не принимают. И это как минимум будет означать, что эти люди получат право на широкое представление в списке. И это разрушит все робкие надежды общества, которое получило ряд позитивных сигналов от Зеленского в последние дни, когда он встречался с банкирами и рекрутерами. Это была хорошая заявка. Но она не будет стоить ничего, если новый президент с ходу будет ставить на Портнова-Коломойского.
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