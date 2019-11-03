Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт

При этом аргументируя это двумя факторами - высокая зарплата и премия - невыполнения плана по наращиванию добычи

Во-первых, про добычу. Да, Укргаздобыча не выполнила план по наращиванию добычи собственного газа. Но когда с одной стороны правительство забирает дивидендами все ресурсы из компании, а Укргаздобыча не может получить право на добычу газа на участках, где этот газ можно найти, эти обвинения выглядят нелепыми. Потому что надо решить, или к умным или к красивым. Или полтавский облсовет дает лицензии государственной компании и тогда компания наращивает добычу, или правительство присылает в Полтаву сводную группу прокуратуры и СБУ, которые должны уточнить, почему частные компании получают участки для разработки, а государственная компания, которая не дает взятки, не получает. Потому что очень сложно нарастить добычу не имея новых лицензий и новых площадей.

И про высокую зарплату. Да, очень тяжело объяснить учительнице, которая получает пару тысяч гривен, почему зарплата в 2 миллиона гривен является рыночной и справедливой. Но надо. Потому что иначе зарплата учительницы всегда будет мизерной. Потому что пока вы не будете платить рыночный уровень для менеджмента, то никогда не будет денег для учителей и врачей. Потому что пока государственной компанией управляют люди, не интересующиеся своим уровнем официального дохода, эта самая государственная компания покупает Вышки Бойко, переплачивая сотни миллионов долларов. Пока вы платите пару тысяч гривен менеджменту, то этот менеджмент проигрывает 11 млрд кубометров газа в Стокгольмском арбитраже. А выигрывает их Фирташ. Когда вы платите менеджменту не рыночную зарплату, он подписывает под вашим чутким руководством контракт с Газпромом, который стоит стране десятки миллиардов долларов.

Свою высокую зарплату Коболев окупил еще в первый год. На сотни лет вперед.

Мы все акционеры Нафтогаза. И нам выгодно платить высокую зарплату менеджменту. Потому что такой менеджмент приносить компании прибыль. И мы лишь делимся ее частью. С менеджментом. Если же мы платим копейки, то на должность приходят либо идиоты (редко), либо коррупционеры (часто). И это стоит нам всем, акционерам, миллиарды долларов. Убытков. Сделка с высокими зарплатами очевидно выгодна. И не политикам, которые только что порешали с Конституционным Судом, отменившим статью о незаконном обогащении, пинать менеджеров за высокие доходы. И они могут себе позволить это только в том случае, если расскажут как получая минимальные зарплаты умудряются жить в особняках и тратить миллионы. И отменять за это наказание. И если у них будет честный ответ, который они публично дадут, то может и менеджмент тоже согласится на низкие доходы, если они позволяют жить так хорошо.

И про премии. Во-первых, если в дискуссии кто то начал вспоминать премию Коболева, даже если вы спорите о теории струн, то это уже означает, что вашему оппоненту сказать нечего. И во-вторых. Вам скорее всего врут и манипулируют. Потому что потом обязательно скажут, что как так, премию в 50 миллионов выплатили, а с Газпрома еще не получили ничего. Ведь говорят, всегда говорят. Так вот, говоруны прекрасно знают, что выплачена лишь часть премии. Которая составляет 46 миллионов долларов. Как 1% от победы в Стокгольме, что принесло на бумаге стране 4,6 млрд долларов. Но выплачена только часть. 20 млн долларов. Пропорционально тому, что уже реально получил Нафтогаз в качестве прибыли, списав 2 млрд долларов долга, которые были перед Газпромом. И если вам сознательно врут, то не сложно догадаться что делают это не самые честные люди.

И да, либо мы проводим реформу корпоративного управления, либо возвращаем гос компании политикам. Третьего не дано. Что делают с гос компаниями политики хорошо известно. И сейчас, Кабмин нивелирует реформу корпоративного правления, отрицая решение Наб Совета продлить сотрудничество с Коболевым. А что, если мы делаем откат в борьбе с коррупцией, почему бы не сделать его и в энергетической сфере. А там, в будущем, может и независимость Нацбанка откатим. Чтобы вернуть НБУ под контроль народа. И чтобы никто не мешал печатать деньги.

Как известно и то, что именно в такие моменты в Газпроме открывают шампанское. И благодарят украинское правительство за такое приятное известие.

Сергей Фурса