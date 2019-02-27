Сегодня Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников

Теперь после президентских выборов, независимо от поражения или победы Порошенко, нынешних чиновников и депутатов новый Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности за незаконное обогащение по их электронным декларациям!

Сегодня Конституционный суд признал неконституционным статью 368 - 2 Криминального кодекса - о незаконном обогащении! Эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. В случае не способности доказать источники доходов, чиновник несет ответственность вплоть до криминальной.

По данным "Цензор.НЕТ", сегодня в 15.10 минут 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья 368 -.2 отменена, официально признана неконституционной.

Это сенсационная информация! И серьезный откат антикоррупционных реформ.

Норма об ответственности за незаконное обогащение была принята в 2015-м году в рамках Плана действий по визовой либерализации, то есть благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил безвизовый режим Украине! Эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ - и Украина приняла на себя это обязательство для получения кредитов! КС вынес решение по обращению группы депутатов Рады Решение Конституционного суда нанесло огромный урон репутации государства и международным обязательствам Украины. Конечно, это не приведет к отмене меморандума МВФ и безвизового режима, но стоит ждать самых жестких заявлений и критики, последствия для нашего государства будут обязательно.

О чем речь? В государстве действует сегодня обязательное декларирование доходов госслужащих и членов их семей, но отсутствует наказание, если будет обнаружено, что доходы чиновника - незаконные.

Именно на этом построено переданное три дня назад в суд дело министра инфраструктуры Владимира Омеляна, и большинство дел, которые находятся в стадии расследования - по зампреду СБУ Демчине, по прокурору Кулику, экс-прокурору Сусу, депутату Дейдею, другим госслужащим. И если сейчас НАБУ обнаружит несоответствие доходов семьи замсекретаря СНБО Гладковского - то уголовного дела по незаконному обогащению против чиновника уже нельзя будет открыть.

Завтра более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении, которые были открыты за три года, прокуроры по закону будут обязаны закрыть и сдать в архив.

Конституционный суд мотивирует свое решение тем, что статья 368 - 2 нарушает презумпцию невиновности. Бремя доказывания законности доходов сейчас возложено на самих чиновников. То есть, если не можете доказать откуда деньги - вы виновны, и сядете в тюрьму.

Судьи посчитали, что чиновники не должны доказывать источники доходов. Проблема в том, что теперь вообще нет никакого закона, который бы регламентировал эту сферу.

Представление о признании статьи неконституционной подала большая группа 59 депутатов Рады, их интересы представляет в КС народный депутат "НФ" и глава регламентного комитета Павел Пинзеник, который в Раде часто выступает против привлечения к ответственности депутатов-коррупционеров, и содействует срыву голосования за отмену неприкосновенности.

Теперь, чтобы вернуть норму закона о незаконном обогащении, Верховная Рада должна снова готовить законопроект и подавать его на рассмотрение. А примут такой законопроект только после следующих парламентских выборов. На все это время все расследования по незаконному обогащению закрыты, все обнулено. И у всех фигурантов расследований НАЗК и НАБУ есть время спокойно поработать по легализации своего состояния. Потому что после принятия нового закона придется открывать уже новые производства, с чистого листа, и придется по-новому собирать улики, и по-новому собирать пояснения, все старое будет списано в архив, и основанием для расследования уже не будет.

Да, это такой грандиозный откат назад в борьбе с коррупцией. И несомненно, что это решение КС согласовано с действующей властью. Теперь госслужащие, которые подавали декларацию за последние три года, по сути получили алиби - теперь даже если закон будет восстановлен в действующей редакции, их нельзя будет привлечь - закон не имеет обратной силы.

Вот такое совпадение c коррупционным скандалом в "Укроборонпроме".

Несомненно, теперь последуют инициативы государства, заявления громкие, но мы понимаем, что такие политико-правовые решения без согласования с руководством страны были бы невозможны. Нет-нет, Конституционный суд, конечно, абсолютно независимый. Независимый настолько, насколько могут быть независимыми судьи, назначенные указами президента, действующей Верховной Радой и съездом судей.

Очень жаль. Для сильной власти нынешняя редакция статьи 368 часть 2 - мощнейший инструмент для сокрушения любой коррупции и олигархии, потому что статья позволяла при более профессиональной организации работы НАПК и НАБУ и при появлении Антикоррупционного суда в кратчайшие сроки привлечь к ответственности любого богача во власти. Теперь возможности будущего Антикоррупционного суда значительно ограничены.

Впрочем, не все потеряно для правоохранителей. В Криминальном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно карать любого госслужащего и депутата, и бремя доказывания за недостоверность декларирования - на самом госслужащем. Это очень жесткая норма, которую антикорруционные структуры смогут применять по-прежнему в полном объеме. Но отмена незаконного обогащения очень ограничивает рамки ответственности и последствия.

Позитив в этом деле только один. В Украине формируется мало-помалу независимая антикоррупционная система - пусть еще малоопытная, с кучей злоупотреблений, ошибок, проблем и недостатков, но все-таки при поддержке международных партнеров у этой антикорруационной системы есть своя субъектность. И последствия этой самостоятельности очень беспокоит политические элиты.

Чего стоит такая индульгенция от тюрьмы чиновников и депутатов в глазах украинского народа мы узнаем очень скоро - на президентских и парламентских выборах.

Юрий Бутусов