Ромео з Джульєттою настільки швидко закрутили свою лав-сторі, що втягнули в своі стосунки іі няню, а потім навіть і священника. Перша була іх кришею. Другий навіть втіхаря обвінчав. Вони навіть провели свою першу шлюбну ніч. Втіхаря від всіх.

Пятсот років тому саме тут сталася одна сумна історія, розповідає Алекс Волинський.

Однаково шляхетні дві сімі

В Вероні пишній

Збували в ворожнечі дні своі...

Якогось милого ці дві сімі вже багато років некісло ворогували між собою, причини вже ніхто не памятав, скоріше всього, як завжди в житті буває, все ніяк не могли помірятися понтами, тому люлєй один одному роздавали регулярно.

Ромео Монтеккі був такий собі гламурний представник золотоі молоді Верони, улюбленець долі. Тато - модний і багатий аристократ, триповерхова хата за 100 метрів від ратуші, що ще треба для щастя. Для прикола придумав собі закоханість в таку собі Розалінду, фригідну дуру, яка для повноти свого щастя (чи дурі) вирішила прийняти обітницю безшлюбності.

Джульєтта Капулетті теж була з тоі самоі породи гламурноі золотоі молоді. Теж хата в центрі, вся на понтах, така собі секс дрім всіх місцевих гламурних мачо. Ій в описуваний період було майже 14 років, по місцевим поняттям була вже майже стара дєва. Іі 28-річна маман вичитувала ій, що ось вона в іі роки вже своіх дітей гляділа. А ось доня щось ламається, все ніяк ціни собі не складе. Нарешті тато, якого іі няня називала ще тим старим развратніком (а в правилах тоі епохи було прийнято, що молоді аристократи спочатку проходять курс молодого бійця з дівчатами незнатного походження, а вже потім одружуються на юних аристократках. А ось колишні коханки як правило ставали няньками іх дітей. Тож няня точно знала що говорила), той самий синьор Капулетті сказав своій доньці що таки треба заміж. До неі почав свататися такий собі Паріс, багатий лох десь із провінціі, який замріявся взяти за дружину модну міську баришню. Для рішення питання і як привід лишній раз прогнать понти іі батя вирішив влаштувати таке собі паті на хаті, чи вірніше бал-маскарад. Бал дійсно вийшов шикарний, там зібрався весь бомонд Верони, всі в масках. Все в венеціанському стилі.

Фото: Alex Volynski

На той маскарад до хати заклятих ворогів і пробрався тихцем Ромео з товаришем. Пацани рішили таки почудити, щоб зловити трохи адреналіну. І там сталося непередбачуване. Завітав на той бал і Купідон, ще той провокатор. Недовго думаючи, запустив по стрілі що в Ромео, що в Джульєтту. І всьо) добре що він був ще в доброму гуморі, бо враховуючи деяку італійську специфіку, міг поцілити стрілою замість Джульєтти і в іі двоюрідного брата-хулігана Тібальта. Тоді б це була зовсім інша історія, і фільм "Холодна гора" напевне мав би пару інших головних героів.

Ромео з Джульєттою настільки швидко закрутили свою лав-сторі, що втягнули в своі стосунки іі няню, а потім навіть і священника. Перша була іх кришею. Другий навіть втіхаря обвінчав. Вони навіть провели свою першу шлюбну ніч.

Втіхаря від всіх.