Про Верону
Пятсот років тому саме тут сталася одна сумна історія, розповідає Алекс Волинський.
Однаково шляхетні дві сімі
В Вероні пишній
Збували в ворожнечі дні своі...
Якогось милого ці дві сімі вже багато років некісло ворогували між собою, причини вже ніхто не памятав, скоріше всього, як завжди в житті буває, все ніяк не могли помірятися понтами, тому люлєй один одному роздавали регулярно.
Ромео Монтеккі був такий собі гламурний представник золотоі молоді Верони, улюбленець долі. Тато - модний і багатий аристократ, триповерхова хата за 100 метрів від ратуші, що ще треба для щастя. Для прикола придумав собі закоханість в таку собі Розалінду, фригідну дуру, яка для повноти свого щастя (чи дурі) вирішила прийняти обітницю безшлюбності.
Джульєтта Капулетті теж була з тоі самоі породи гламурноі золотоі молоді. Теж хата в центрі, вся на понтах, така собі секс дрім всіх місцевих гламурних мачо. Ій в описуваний період було майже 14 років, по місцевим поняттям була вже майже стара дєва. Іі 28-річна маман вичитувала ій, що ось вона в іі роки вже своіх дітей гляділа. А ось доня щось ламається, все ніяк ціни собі не складе. Нарешті тато, якого іі няня називала ще тим старим развратніком (а в правилах тоі епохи було прийнято, що молоді аристократи спочатку проходять курс молодого бійця з дівчатами незнатного походження, а вже потім одружуються на юних аристократках. А ось колишні коханки як правило ставали няньками іх дітей. Тож няня точно знала що говорила), той самий синьор Капулетті сказав своій доньці що таки треба заміж. До неі почав свататися такий собі Паріс, багатий лох десь із провінціі, який замріявся взяти за дружину модну міську баришню. Для рішення питання і як привід лишній раз прогнать понти іі батя вирішив влаштувати таке собі паті на хаті, чи вірніше бал-маскарад. Бал дійсно вийшов шикарний, там зібрався весь бомонд Верони, всі в масках. Все в венеціанському стилі.
Фото: Alex Volynski
На той маскарад до хати заклятих ворогів і пробрався тихцем Ромео з товаришем. Пацани рішили таки почудити, щоб зловити трохи адреналіну. І там сталося непередбачуване. Завітав на той бал і Купідон, ще той провокатор. Недовго думаючи, запустив по стрілі що в Ромео, що в Джульєтту. І всьо) добре що він був ще в доброму гуморі, бо враховуючи деяку італійську специфіку, міг поцілити стрілою замість Джульєтти і в іі двоюрідного брата-хулігана Тібальта. Тоді б це була зовсім інша історія, і фільм "Холодна гора" напевне мав би пару інших головних героів.
Ромео з Джульєттою настільки швидко закрутили свою лав-сторі, що втягнули в своі стосунки іі няню, а потім навіть і священника. Перша була іх кришею. Другий навіть втіхаря обвінчав. Вони навіть провели свою першу шлюбну ніч.
Втіхаря від всіх.
А далі почався чистий хоррор. Ромео втратив свого друга Меркуціо, якого вбив брат Джульєтти, той самий Тібальт. Потім Ромео на дуелі вбив таки Тібальта і вимушений був втікти в сусідню Мантую, щоб уникнути плахи. А лох Паріс все ніяк не міг дочекатися своєі мріі, все спав і бачив консумацію нєвєсти. Не витримав, і наполіг, щоб вже на вечір наступноно дня з нею обвінчатися. Тож Джульєтта вирішила закосити під померлу, щоб вивести ситуацію в ноль. Бахнувши добрячу дозу якогось чудо напітка, вона і дійсно прикинулася мертвою. Але по ходу історіі Ромео не встигли попередити про план Джульєтти. Дізнавшись про іі смерть, чувак, замість того щоб як всі нормальні мужики, забухати з горя і таким чином дочекатися хеппіенду, прибіг до ложе коханоі. Туди ж якогось милого прийшов і той самий Паріс. З якою метою він прийшов в передвечірній час до смертного одра свіжопомерлоі красуні, ще й сам, неясно, принаймі Шекспір цю сюжетну лінію не розглянув.
Однак нарвався там на Ромео, вихопив свою шпагу і ...краще б він іі не виймав. Ромео його переміг в поєдинку, але засмучений смертю коханоі, вчиняє суіцид. Мнима померла, прийшовши до памяті, нічого іншого не придумала, як і собі тут же піти в краіну вічних сутінків.
Фото: Alex Volynski
P.S. про майстер клас, як правильно заробляти гроші на лохах. Коли в 30-х роках Голлівуд зняв свій перший блокбастер про Ромео і Джульєтту, Верона швидко стала популярним місцем для американських, і не тільки туристів. Всім хотілося побачити місця, де все відбувалося. Недовго думаючи, влада Верони знайшла на вулиці Капелло (майже Капулетті) будинок 17-го століття і визнала що це і є той самий будинок Джульєти. Фігня, що описувані подіі датовані на два століття раніше. На цю фігню дійсно ніхто з туристів не звернув увагу. Однак іх хвилювало інше, де той балкон, з якого Джульєта зверталася до Ромео. Фігня, що в оригіналі в Шекспіра про балкон ніхто не згадує. В кіно балкон був, значить має бути і в житті. Тоді до будинку примурували половину чиєісь староі усипальниці. І вуаля))є балкон. Тепер саме дворик Джульєтти і став самим популярним місцем в місті, яке щороку відвідують мільйони туристів. Для особливо обдарованих навіть знайшли і будинок Ромео, і навіть усипальницю Джульєти, де вони з Ромео ніби і померли. Фігня, що прийшлося кудись подіти кістки справжнього господаря усипальниці)) що не зробиш для людського щастя), тим більше коли на цьому ще й добре заробляєш.
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