Відомий всім корисний продукт, який так класно смакує з борщем, або і просто під 100 грам на природі. І який насправді має менше холестерину, ніж вершкове масло та маргарин.

Наше всьо, наш національний продукт придумали...не ми, пише на своїй Facebook сторінці Олександр Волинський.

І, на жаль, не ми поки виготовляємо найвідоміше і найдорожче сало в світі.

Сало стало популярним продуктом ще в Древньому Римі. Воно входило в обовязковий похідний раціон римських легіонерів.

В теперішній Італіі навіть є місто та комуна Сало. Місто курорт з старою архітектурою та чудовими пляжами на озері Гарда, воно відоме тим, що тут закінчилося правління уряду Беніто Муссоліні, ще про нього під такою ж назвою знято відомий порнофільм. Але ніякого відношення до нашого продукту воно не має.

А ось Тоскана, регіон в Італіі, славиться не лише своіми винами (наприклад, К'янті).

Саме з Тоскани походить найвідоміше у світі сало - Lardo di Colonnato, сало з Колоннато, маленького італійського містечка в Альпах поблизу Тірренського моря.

Самому містечку більше 2000 років, в горах поблизу нього ще з часів Римськоі республіки видобували каррарський мармур. Вирощувати в горах можна було хіба лише свиней, на шастя, каштанів та жолудів там завжди було багато. Так з часів Древнього Риму сало і стало основним продуктом каменярів.

За віки місцеві гурмани довели спосіб його приготування до рівня мистецтва.

Ванни, де вилежується сало, повинні бути видовбані лише з місцевого мармуру. .Для просолки використовується лише морська сіль та відібрані прянощі та спеціі - як правило, перець, розмарин, часник, лавровий листок, коріандр, мускатний горіх. Склад і пропорціі спецій - таємниця.

Фото: Facebook Alеx Volynski

Сало береться від свині, віком не молодше 9 місяців і вагою не менше 160 кг. Саму ванну спочатку вимивають оцтом, і старанно натирають часником. Далі засипають сіль, тоді спеціі, власне саме сало, і ванна закривається мармуровою кришкою. Сало має вистигнути в ній не менше 6, а то й 10 місяців. В результаті воно стає м'яким, майже як масло, з неповторним, пронизаним спеціями ароматом. Лише тоді його можна таки смакувати.

Право займатися виготовленням такого сала в Колоннато належить лише 14 родинам, кожна з яких має власну секретну формулу набору та змішування спецій.

Єдиним достойним конкурентом тосканцям є містечко Арна ( d'Arnad ) з області Валле д'Аоста зі своім lard d'Arnad. Розташоване в італійських Альпах поблизу Франціі, d'Arnad славиться сирами та салом. Сало, пересипане сіллю та спеціями, залите розсолом, витримують в каштановиз або дубових ящиках або бочках не менше трьох місяців. Далі можуть навіть витримувати в білому сухому вині. І лише тоді істи.

P.S. одна з версій, чому сало стало для нас національним продуктом, є та, що після татаро-монгольськоі навали набіги татвр були для наших земель страшним лихом ще кілька століть. А ось свиней татари не чіпали. Мусульманам свинина заборонена до споживання. Але це вже іх проблеми.

Сало ж насправді корисне для печінки та серця. Крім того, воно класно виводить з організму токсини та радіонукліди. Bon appetit!

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