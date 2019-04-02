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Місія нових політиків

Олександр
Дмитренко
Змістовна альтернатива.
Місія нових політиків Фото: telegraf.com.ua

Результати соціологічних досліджень, проведених за останній час виявились дуже цікавими.

Журналісти та експерти, активно обговорюють причини таких результатів. Серед пояснень звучать наступні: виборці бажають бачити у політиці нові обличчя; це наслідок «бунту» громадян проти представників старої політичної еліти; за певного кандидата готові проголосувати виборці, які завжди керувались принципом «проти всіх»; за нового політика можливо проголосує значна частина молодих виборців, які раніше просто ігнорували свято демократії.

Всі ці аргументи правильні і їх потрібно враховувати. Але, на мій погляд, найважливішим ресурсом зростання рейтингу нових кандидатів є інтуїтивний запит виборців на можливість приходу політика який запропонує змістовну альтернативу для розвитку суспільства, сформує Нову візію для країни.

Чи зможуть нові політики дати відповідь на цей щирий суспільний запит, дізнаємось у найближчий час. Особисто мені, хотілося б сподіватись, що так.

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04 02 2019 19:06
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