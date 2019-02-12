Дуже класнюче місто. І собор, міланський Дуомо, третій по розмірам в Європі (розрахований на 40 000 чоловік) і як на мене, найгарніший в світі.

Саме в цьому соборі в 1805 році відбулася коронація Наполеона Бонапарта як короля Італіі, розповідає Алекс Волинський. Він сам одягнув на голову Залізну корону Ломбардіі (по легенді, зроблену з одного з цвяхів, вийнятих з хреста, на якому було розіпято Ісуса ). Саме Бонапарт фактично добудував цей собор, який будувався понад 400 років. Він сам вирішив, який має бути фасад. Ще Бонапарт відбудував Кастелло Сфорцеско, міланську фортецю, яка була в руінах. І навіть побудував в Мілані Тріумфальну Арку на честь своіх італійських перемог.

Справа в тому, що саме в північній Італіі зійшла зірка молодого Наполеона. В 1796 році він був маловідомий і вже відставний генерал, яких багато. Одружився на паризькій красуні Євгеніі Богарне. Баришня рахувалася однією з найгарніших парижанок. Була помішана на шмотках, прийомах, понтах. Мала свій салон, де збиралася вишукана аристократична публіка, а по життю була ще та glamurna suchka. Генеральськоі зарплати чоловіка ій вистачало хіба на тиждень.

Фото: Alex Volynski

Бонапрт поняв, що треба рухатися вгору, бо збанкрутує. Подає план Італійськоі кампаніі, який командуючий французькими військами в Італіі відкинув, сказвши, що нехай той довб-об, який цей план написав, сам його і виконує. Так в 1797 році 27 річний генерал Бонапарт таки стає командуючим арміі. І тут його чекала засада. Армія було голодна, гола, боса. Ну і майже без зброі. По списку було більше 100 000, по факту втричі менше. Генерал почав наводити порядок. Як писав в Париж про своіх інтендантів : крадуть. Приходиться багато вішати.

Навівши трохи лад, він зібрав своіх обірванців і сказав: чуваки, ідемо зі мною, я поведу вас туди, де найбагатші землі. Там є куча жратви і вина хоч залийся. Там класні шмотки, всі будемо модні. Там найвродливіші та найзапальніші тьолки. Майже всі - брюнетки, з пухлими губами і гарячим темпераментом. Дамо люлєй всяким австріякам і італійцям, заберемо в них і гроші, і іжу, і подруг. Нєфіг тим козлам істи наш пармезан з мортаделлою. Понятно, що на таке повелися всі. Сказано - зроблено, зібралися і пішли.

Спочатку вони біля маленького містечка Монтенотте некісло від3,14здили австріяк, яким належала велика частина Італіі, та Туринське королівство. Потім дали ім тягла під Ріволі та Вілановою. Туринці здалися, і понятно, що французи тут же виставили на гроші Турин, і добряче прибарахлилися. Далі були Парма, Генуя, Венеція, Мілан. Навіть Папу Римського щоб не був сильно розумний і не допомагав австріякам, виставили на 30 лямів золотих монет. Ну, а де гроші, там і подруги. Я вже мовчу про всякі понти тіпа італійських ботфортів чи одягу. Хоч бутіків від "Armani" чи "Cavalli" тоді ще не було, але одяг італійці вміли шити завжди. Так скоро його армія стала армією справжніх піжонів, вдягнувшись і взувшись майже a la cuture. Коротше, тепер це стала сама модна, стильна і продвинута армія Європи.

Ну а сам Бонапарт став найпопулярнішою персоною Франціі, одним з трьох консулів.

Фото: Alex Volynski

Правда, австріяки покликали росіян і вирішили трохи повимахуватися. Однак в 1800 році при Маренго (околиці Мілана) Бонапарт таки пояснив ім, хто тут главний. Чуваки уяснили. В Італіі більше невимахувалися.

Єдине що напрягало Бонапарта, це небажання його дружини -Жені Богарне приіжджати до нього в гості. Іі звичайно можна зрозуміти, никатися в полі по якимсь палаткам військового табору після Версаля - не комільфо. Правда, один раз таки приіхала, але іі вистачило лише на два дні. Втікла в Париж.

Правда, як кажуть, святе місце порожнє не довго.

Одного разу, гуляючи в Мілані, від нудьги Наполеон зайшов в ЛаСкала, послухати музику. І попав на виступ молодоі Джузеппіни Грассіні. Це був золотий голос Італіі, почувши який, Наполеон отримав культурний шок. Співала ця діва божественно, і божественно вона не лише співала... Він запросив іі на чашечку капуччіно, вона не відмовилася. Правда, до капуччіно вони так і не добралися) На ранок він зрозумів, що його любов до італійськоі опери напевне надовго.

Таланти іі були настільки неперевершені, що Наполеон запросив цю баришню навіть в Париж. Там вона швидко стала примадонною паризькоі сцени.

Імператор часто був зайнятмй справами, а Грассіні почала співпрацювати з скрипалем Родом. Род віртуозно володів саоім смичком, скрипка в його руках просто плакала, коли він акомпанував примадоні. Ну а вночі в своєму будинку, коли Род приходив в гості, вона видавала такі аріі, що навколишні собаки боялися подати голос. Вранці сусіди дивилися на них заінтриговано, а пси - з захватом і заздрістю. Ясно, що імператопу швидко донесли про "нічні подвиги" примадонни, але він просто не звернув на це уваги. Що взяти з творчоі натури, мусить же ж десь шукати натхнення.

Грассіні чекав фурор, вона виступала в Лондоні, Гаазі і Берліні, ну і в Мілані, в Ла Скала звичайно.

А потім було Ватерлоо, яке імператор програв і втратив свою імперію.

А Грассіні стала співати для герцога Велінгтона, переможця цієі битви. І не тільки співати. Ось така вийшла сумна трансформація, з прими паризькоі сцени, музи імператора - в обозні бл@ді британського генерала.

А Мілан - став столицею моди Європи. Ла Скала - досі найкраща опера континенту. І собор Дуомо - і зараз ніким неперевершений.