А нашому ж юному маркізу захотілося стати герцогом. Понти, понти, хто на них тільки не вівся

Невелике місто - перлина з масою памяток архітектури епохи Ренесансу.

Тоді це було родове місто герцогів Гонзага. Іх двір рахувався одним із самих блискучих в Європі. Вони розводили кращих коней, мати тоді коней від Гонзага було крутіше, ніж зараз Бентлі, розповідає Алекс Волинський.

Найвідомішим з цього роду звичайно був Федеріко ІІ, І-ий герцог Гонзага ( 1500-1540).

Його батько був маркіз Франческо Гонзага, ще той вояка, один з кращих полководців Італіі, воював то на боці Папи проти Імператора та Венеціі, то навпаки, на боці Венеціі проти Папи, поки зрештою не підхопив сифіліс і від нього ж і помер.

Мати, Ізабелла д'Есте, яку називали першою дамою Відродження, товаришувала з да Вінчі, Рафаелем, Романо, вони не раз заіжджали до неі в гості на пару пляшок вина чи на піццу ( каву тоді в Ітаоіі ще не знали ), іі портрет писав Тиціан, а потім навіть Рубенс, коли вона приіжджала до Риму, то сам Папа особисто зустрічав іі як королеву. Баришня була розумна і продумана.

Юність Федеріко пройшла при дворах французького корооя та Папи Римського, там же він навчився дипломатіі на рівні мистецтва.

В 15 річному віці маман знайшла синку нєвєсту, таку собі Марію Палеолог. Вона була донькою Вільгельма Палеолога, з древнього аристократичного роду нащадків візантійських імператорів, якому належало графство Монтферрат. Чувак реально дуже хворів, стояло питання, коли ж він склеіть ласти. В нього правда, ще був брат Джованні та син Боніфацій, але і вони були такі ж хворобливі, питання стояло, хто перший зіграє в ящик.

Ще ті інтригани, синок з мамою прикинули, що в результаті одруження дуже скоро графство стане іхнє. І ось 15 річний женіх одружується на 8-річній нєвєсті. Тоді такі фішки траплялися, правда, шлюб вважався повноцінним з моменту консумаціі нєвєсти ( тобто позбавлення іі цноти). Після весілля Марію відправили до мами, подалі від жєніха, щоб не начудив, і щоб підросла. Дєло било в шляпе, но...

Сталося чудо, і виздоровів братик Боніфацій. Стало ясно, що він і успадкує саме графство.

Гонзага з мамою малость призадумалися і він зробив ще той фінт вухами. Він звинуватив свою на той час уже 15-річну дружину та іі матір, свою тещу Анну Алансонську ( ну, від тещі завжди можна чекати різних пакостєй ) в тому, що вони хотіли отруіти його коханку, таку собі Клаудію Боскетті. З нею він крутив роман вже пару років, навіть побудував спеціально шикарний Палаццо Те (чайна хатинка), для романтичних зустрічей з нею. Ну і не тільки з нею, від батька він отримав ще той набір генів.

Фото: Alex Volynski

Сам палаццо вийшов шедевром, особливо зал Купідона та Психеі. Невипадково, оскільки розписував стіни палаццо найкращий учень Рафаеля, Джуліано Романо. Але історія таки не про Палаццо.

Фото: Alex Volynski

Маркіз (ще маркіз) Федеріко звертається до Папи Римського з проханням розірвати його шлюб, оскільки після такоі підстави він не зможе провести обряд консумаціі. Як він пояснив, совість не дозволяє йому таки нарешті переспати з такою коварною дружиною, а від одного вигляду тещі в нього почнеться печія та ікота. Папа прикинув, що відмазка серйозна, і шлюб скасував.

А нашому ж юному маркізу захотілося стати герцогом. Понти, понти, хто на них тільки не вівся.

В Мантую тоді якось заіхав імператор Карл і мама з сином зустріли його як сі налєжи. Імператор теж мав проблєму. В нього була така собі племінниця, Джулія Неаполітанська, трохи товста, трохи негарна, трохи тупа зануда, яка давно і конкрєтно засиділася в дівках. Ось він і запитав чи не хоче наш юний маркіз одружитися на такій красуні, а заодно стати герцогом. Федеріко поняв, що ось нарешті він зустрів своє справжнє кохання. А то що нєвєста на 8 років старше, то навіть краше. Менше буде на всякі шмотки грошей тратити. За свадьбу добазарилися швидко, що відгуляють іі через рік. Правда, герцогом Федеріко став відразу.

А в цей час сталися певні зміни. Помер Вільгельм Палеолог. Але його син Боніфацій, хоч і виздоровів, недовго тішився новим своім статусом. Поіхав покататися на конику, впав і головою об пеньок. І всьо. По ходу, Марія таки мала отримати в посаг ціле графство. Правда, Лишався ще дядя Джованні, але він уже мав під 40 і весь час хворів.

І ось еаш вже герцог Гонзага іде до імператора і каже, що як справжній джентельмен він не може лишити напризволяще юну сирітку Марію. Бо совість не дозволяє. А він ж був дуже совісний. Імператор малость офігєл, але ж нічого не зміниш. Правда, сказав виплатити родичці 50 000 золотих дукатів. Не питання доя герцога, особливо коли на кону його совість.

Далі Федеріко звертається до Папи з проханням таки визнати його шлюб дійсним, мотивуючи це тим, що йому останні півроку лише і сниться консумація юноі Маріі, він навіть істи нормально не може, всі думки про одне. Понтифік звичайно, не зміг відмовити такому обгрунтованому проханню. Шлюб було знову визнано дійсним.

І тут, на превеликий жаль молодого герцога, який навіть не встиг провести консумацію, Марія захворіла і помирає. Горе Федеріко нестерпне, хлопець не знає, для чого далі жити. Але... В Маріі є менша сестра Маргарита. Ну не може наш ддентельмен лишити іі саму сиротою, звичайно. Він сватається до неі, і це була любов з першого погляду.

Весілля, консумація, щасливий шлюб і пятеро дітей. Нагорода знайшла свого героя, доля завжди заохочує добрих людей.

P.S. замість хеппі-енду. Дядько щасливоі нєвєсти, вічно хворий Джованні Палеолог вирішує вчинити подвиг, дати продовження славетному роду Палеологів. Сідає на дієту, починає вести здоровий спосіб і займатися спортом, щоб таки одружитися і виростити сина. Незнаю, хто був в нього свахою, людина мала чудове почуття гумору. Йому зісватали ту ж таки Джулію Неаполітанську, яка все ще була в дівках. Весілля вони відгуляли козирно. Правда, нєвєста, яка свою першу шлюбну ніч чекала вже немало небагато 41 рік ( а це вам не хухри мухри ), не стала танцювати ні 7/40, ні обтанцьовувати дружок, ні кидатися букетом, як того вимагають національні італійські традиціі, навіть коровай не ділили. З нетерплячки ледь дотягнувши до вечора, вона потягнула свого коханого чоловіка в спальню, на термінову консумацію. І там вона нарешті влаштовала омріяний бенефіс. І він в неі вдався. Настільки, що на ранок наступного дня граф Палеолог, останній по чоловічій лініі нащадок гордого і славетного аристократичного роду, нащадок останньоі династіі візантійських імператорів, помер.

Sic transit gloria mundi.