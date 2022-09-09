Королева vs Бог 1:0

У найсумніший для Британії день над любителями символів розкинулися дві веселки. І не потрібно бути надто забобонним, щоб не побачити в них багаторічну історію кохання Принца Філіпа і Королеви Єлизавети Другої. Вона могла би стати ідеальною казкою про "і померли вони в один день", якби Королева на силі волі і характері не зробила те, що від неї очікували мільйони: зустріла 70 рік правління і призначила нового премʼєр-міністра. А далі справи трохи відпустили і дали їй можливість піти у вічність. Туди, де її зачекалися.

Бог зберіг Королеву рівно так надовго, щоб дати їй можливість врятувати Британію. Її непохитна і незаплямована репутація була настільки впливовим фактором, що протягом десятків років впевнено утримувала країну подалі від халеп. Так, Британія - гонорова, некомфортна в переговорах, впевнена у своїй правоті і праві жити своїм життям. Але хіба ми не поважаємо її саме за це?

Вміючи філігранно обходити гострі кути, Королева примудрялася і водночас не боялася дуже чітко і достатньо незавувальовано проявляти свою позицію. Не проронивши ані слова, вона однаково дала всьому світову зрозуміти і хто така Меган Маркл, і хто має перемогти у сучасній війні українців за свої землі.

Одна з найдревніших демократій світу трималася за неї, як за останню барикаду. Британія бачила за ці рокі таких жорстких лідерів, як Тетчер, Черчіль і Джонсон. Але не мала країна сильнішого лідера за цю тендітну жінку із сталевим поглядом. І Тетчер, і Черчіль, і Джонсон - могли собі дозволити бути собою саме тому, що прекрасно усвідомлювали, хто за ними стоїть.

Двадцяте століття вважають найбільш багатим на події в історії людства. Королева все це бачила. Часто на власні очі. В той час, як її діти і онуки невдало одружувалися, чоловік намагався зраджувати, і у пресі точилися плітки навколо успадкування, вона один за одним тиснула руки американським президентам, спостерігала за створенням нових країн і занепадом цілих цивілізацій, посміхалася амбіціям окремих лідерів і раділа світовим досягненням.

Так, світ змінювався, і вона змінювалася разом з ним, деколи з несхвальним видом дозволяючи нехтувати протоколами і приймаючи сьогодення таким, як воно є. Але як ніхто стоячи при цьому на варті традиційних людських цінностей. Понад усе відзначаючи честь, віру, відданість, працелюбність, пристрасть, компетентність і непохитність.

Здавалося б, наскільки можливе у цинічно-прагматичний вік існування принцес і замків, королівських парадів і ритуалів?! Втім, у жодного британця це не викликає занепокоєння. Більше того монархія - це доволі прибуткова для країни історія. Від сувенірної продукції, до контенту, прибутків від серіалів, туризму і величезного впливу на економічну стабільність.

Більше того, навіть якщо б сама Британія захотіла позбавитися монархії при Єлізаветі, навряд чи б весь світ дав їй можливість це зробити. Є речі, які мають лишатися непохитними. Як от віра в Санта Клауса, Королеву і те, що наступним помре хтось більш прогнозований.

Інша справа, чи збережеться ця віра за суперечливо очікуване правління Чарльза і Камілли. Знаючи Королеву, вона скоріш за все подбала і про це. Але це вже зовсім інша історія, яку ми, посміхаючись спостерігатимемо тепер разом з нею.

"Коли я дивлюсь у майбутнє, у мене немає ніяких сумнівів у тому, що там є одна визначеність – зміни".

Боже, бережи нас усіх.