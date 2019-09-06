Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність

Проблематика реалізації "несвідомого" виборчого права сьогодні максимально загострюється. Демократія на вірному шляху до знищення усього, що створювала за довгий час.

Очевидно, як говорив відомий класик, кращої форми правління за демократію людство ще не вигадало.

Однак, поміркувати про впровадження певних важелів стримування у сфері виборчого права потрібно, хоча і дуже лячно це робити.

Натрапив на статтю про те, що важливо впроваджувати індекс "соціальної відповідальності" або "платне виборче право", тобто за участь у виборах виборець повинен заплатити певну грошову суму, здати іспит і т.д. Ризик очевидний - фактичне узаконення "гречки".

Що краще мотивує людину бути відповідальною ніж її особистий майновий інтерес або власний дохід?

Як щодо "податку на право голосу"? Працівнику на стадії працевлаштування дається право давати або не давати згоду роботодавцю сплачувати за нього відповідні платежі, за фактом оплати яких він і отримує (або не отримує) право голосу.

З ФОПами / Юридичними особами аналогічно на стадії реєстрації.

Із пенсіонерами - якщо стаж сплати "податку на право голосу" енна кількість років - автоматична пролонгація із виходом на пенсію.

Студенти - для бюджетників стипендія й відрахування з неї, а для платної форми - збільшення вартості навчання на певний коефіцієнт (так, рішення за батьками, фактично, але кращого варіанту поки складно придумати). Або ж автоматична наявність виборчого права з 18 до 23 років, а там вже дивись вижче.

Щодо безробітних-факт реєстрації у "Центрах зайнятості" дозволяє також зменшувати розмір виплат по безробіттю на умовний коефіцієнт, якщо особа нехтує цим своїм правом (або просто "висить" певну кількість місяців з відмовою від запропонованих посад) - втрачає право голосу.

Діяльність ДФС синхронізується із діяльністю ЦВК й так формуються виборчі списки, на виході отримує тих, хто мотивований бути раціональним та відповідальним.

Хоча вже бачу лозунг якоїсь партії - "Ми скасуємо податок на голос".

Вся концепція повинна будуватись в комплексі з реформуванням виборчого законодавства, прийняттям Закону України "Про політичні партії (або з якоюсь іншою назвою)", з чітким механізмом висування від партій і т.д.