Був підступно вбитий змовниками, яких очолив Марк Юній Брут, по іроніі долі син його коханки, якого ж сам Цезар і ввів в сенат. Ось так інколи підступність є карою за доброту

А що стосується Гая Юлія Цезаря, то він, образившись на римський олігархічний Сенат, який плів інтриги та не хотів надати йому належні почесті, вирішив таки стати імператором. Прихопивши з собою самий тверезий легіон (по іроніі долі - 13-ий, не повезло пацанам нормально погуляти), він вирушив до Риму. Перейшовши річку Рубікон, вже незабаром Цезар був в Римі.

Без сумніву, найвидатнішим римлянином всіх часів був Гай Юлій Цезар, розповідає Алекс Волинський.

Народився цей чувак в Римі ще за 100 років до Різдва Христового. Рід Юліів був дуже модним, вважалося, що іх предком Еней, той самий, про якого ще класик писав "був парубок моторний і хлопець хоч куди козак". Саме він рахувався засновником Риму. Батьки в Енея були цар Троі Анхіс та сама богиня Венера. Яка між іншим, хоч і вважалася найвродливішою серед усіх богинь, але була ще та курва. Мало того що маючи живого чоловіка, і між іншим бога, переспала з половиною всіх інших богів, так потім взялася ще й за простих смертних. Невипадково, саме в іі честь певну групу хвороб називають венеричними. Але про богів може іншим разом.

Фото: Alex Volynski

Маючи таких славних предків, Гай вирішив довести місту і світу, що і він чогось вартий. Район Риму, де виріс пацан, називався Субур і рахувався неблагополучним. Там жило багато проституток, жебраків та грабіжників, тож характер Гая формувався в самих природніх умовах.

Вже в 14 років хлопець став фламіном (щось типу нашого митрополита). Посаду по ходу порішали родичі. Заодно прийшлось женитися, бо холостяк не міг іі займати. Вже тоді юний Цезар отримав перші перемоги на любовному фронті, де він потужно виступав до самоі смерті. Жінки його оточували завжди. Як каже одна моя знайома, "гени не блохи, так просто не виведеш". А від Венери він отримав ще той іх набір.

Вже в 19 років Гай Юлій був направлений послом до царя Віфініі Нікомеда IV з мето домовитися про надання римлянам флоту в одній з воєн. Нікомед по життю взагалі був ше той збоченець. Одружений був на своій сестрі, а про пишні оргіі в його палаці ходили легенди. Коли він побачив молодого хлопця, , то некісло возбудився, запросивши юного посла в своі особисті покоі, де разом провели кілька тижнів. Достеменно невідомо, чи відляшкував Нікомед Цезаря, чи може Цезар відляшкував Нікомеда, але по факту він надав римлянам весь свій флот, а потім взагалі заповів ім по своі смерті своє царство.

Фото: Alex Volynski

В 31 рік Цезар стає сенатором, а також вдівцем, так як дружина померла. Одружується вдруге, а в 37 - стає великим понтифіком (щось типу патріарха). Друга дружина Помпея виявилася ще тою курвою, умудрилася привести коханця до дому, коли Цезар проводив там мессу в честь так званоі Доброі Богині. В цей час вдома могли бути лише одні жінки та сам великий понтифік, навіть тварин-самців з дому виводили. Коханець переодягнувся в жіночий одяг, але його викрили.

Цезар тут же розлучився з дружиною, ібо нєфіг. Однак на суді коханця за святотатство відмовився від звинувачень, фактично врятувавши йому життя. Ібо мілосердний.

Потім Цезар став намісником Риму в провінціі Цизальпінська Галлія. Галлами тоді чомусь називали теперішніх французів. Поживши кілька років біля Нарбонни, Цезар вирішив трохи подорожувати по світу. Бажаючих побачити світ, та ще й на халяву, завжди вистачало, в Цезаря іх набралося аж на чотири легіони. Вони веселою юрбою, роздаючи всім люлєй, прогулялися по теперішній Франціі, де ім найбільше сподобалися і кухня, і жінки (як бачимо, мало що змінилося за 2000 років). Далі була Німеччина, де добрячи від3,14здивши германців, римляни однак отримали велике розчарування що від германськоі кухні, що від іх жінок. Мяко кажучи, до гальських (французьких) ім таки було далеко (як і зараз, до речі).

Шукаючи щось краще, римляни забрели навіть на британський острів, але там іх чекало повне fiasco. Жахлива кухня, як не як, але ніяка вівсянка не порівняється піццою чи прошутто. Та й пиво, яке прокисало за пару днів (а холодильників тоді ще не придумали), і близько не стояло з тосканським Chianti чи пємонтським Barbaresco. Про жінок взагалі no comment. Додати сюди ще сиру і холодну британську погоду, то ж чувакам було не дуже. Знайшли місцевих музикантів, але коли ті почали на волинках (а ні Beatles, чи Rolling Stones тоді ще не було) грати пісні італійськоі естради, то заплакали навіть самі суворі і жорстокі ветерани-легіонери. Так сплюндрувати гарну музику здавалося б було неможливо.

Цезар зрозумів, що треба повертатися додому. Військо було просто щасливе, тим більше що дорога назад була знайома та цікава, особливо коли добралися до Галліі. Коли всі прийшли в Італію, то взагалі почалося свято. Розташоване біля Адріатичного моря місто Ріміні, де зупинилися легіони, а в кожного легіонера була куча бабла і велике бажання його потратити, так зафестивалило, що навіть зараз воно славиться в Італіі своіми дискотеками і запальними курортами.

А що стосується Гая Юлія Цезаря, то він, образившись на римський олігархічний Сенат, який плів інтриги та не хотів надати йому належні почесті, вирішив таки стати імператором. Прихопивши з собою самий тверезий легіон (по іроніі долі - 13-ий, не повезло пацанам нормально погуляти), він вирушив до Риму. Перейшовши річку Рубікон, вже незабаром Цезар був в Римі. Як він потім сказав,

Veni, vidi, vici, прийшов, побачив, переміг. Так Рим став імперією. Першою справжньою імперією в світі.

Як імператор Риму, Цезар провів ряд реформ, від календаря до земельних і фінансових.

Паралельно соблазнив єгипетську царицю Клеопатру, а крім неі, ще кучу різних жінок. Гени всьо таки.

Був підступно вбитий змовниками, яких очолив Марк Юній Брут, по іроніі долі син його коханки, якого ж сам Цезар і ввів в сенат. Ось так інколи підступність є карою за доброту.