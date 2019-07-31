Еко-коаліція
Нова політична реальність, що склалася після парламентських виборів, принципи нової політики про які говорили переможці кампанії, потребують інноваційних підходів до організації продуктивної роботи новообраної Верховної ради починаючи з налагодження взаємодії між фракціями політичних партій.
Звичні парламентські практики: жорстке протистояння більшості та опозиції, домінування критики, ситуативні голосування і таке інше, не відповідають ні політичній структурі майбутнього парламенту, ні викликам які стоять перед країною.
Є пропозиція з двох послідовних кроків.
Перший
Створення офіційної, згідно вимог законодавства, однопартійної більшості, так званої моно-коаліції, переможцем виборів політичною партією "Слуга народу".
Другий
Формування неформалізованої парламентської коаліції за згодою трьох фракцій: політичних партій "Слуги народу", "Батьківщини" і "Голосу", яка діятиме на принципах інноваційної екосистеми.
Модель запропонованої парламентської еко-коаліції передбачає динамічну взаємодію трьох фракцій у процесах як співробітництва, так і конкуренції.
Така модель забезпечить:
1. ефективність роботи, за рахунок комбінування інтелектуальних ресурсів фракцій;
2. якість прийнятих законів, шляхом об’єднання нової енергії до кардинальних змін і досвіду законотворчої діяльності;
3. відкритість взаємодії фракцій у прийнятті узгоджених рішень;
4. інноваційність у розробці законопроектів.
Руйнування старої системи, про яку так довго, переважно, лише говорили, починаючи з 21 квітня поточного року, відбувається пришвидшеними темпами. Настає час більш активно використовувати креативні, інноваційні підходи для побудови по-справжньому Нової системи.
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