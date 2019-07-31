Еко-коаліція

Парламентська коаліція як екосистема.

Нова політична реальність, що склалася після парламентських виборів, принципи нової політики про які говорили переможці кампанії, потребують інноваційних підходів до організації продуктивної роботи новообраної Верховної ради починаючи з налагодження взаємодії між фракціями політичних партій.

Звичні парламентські практики: жорстке протистояння більшості та опозиції, домінування критики, ситуативні голосування і таке інше, не відповідають ні політичній структурі майбутнього парламенту, ні викликам які стоять перед країною.

Є пропозиція з двох послідовних кроків.

Перший

Створення офіційної, згідно вимог законодавства, однопартійної більшості, так званої моно-коаліції, переможцем виборів політичною партією "Слуга народу".

Другий

Формування неформалізованої парламентської коаліції за згодою трьох фракцій: політичних партій "Слуги народу", "Батьківщини" і "Голосу", яка діятиме на принципах інноваційної екосистеми.

Модель запропонованої парламентської еко-коаліції передбачає динамічну взаємодію трьох фракцій у процесах як співробітництва, так і конкуренції.

Така модель забезпечить:

1. ефективність роботи, за рахунок комбінування інтелектуальних ресурсів фракцій;

2. якість прийнятих законів, шляхом об’єднання нової енергії до кардинальних змін і досвіду законотворчої діяльності;

3. відкритість взаємодії фракцій у прийнятті узгоджених рішень;

4. інноваційність у розробці законопроектів.