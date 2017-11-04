Американці можуть повернути собі честь, допомігши Україні воювати проти Росії.

Тілерсон запитує навіщо Америці Україна. Та Росія такого запитання незадає - Росія грабує Україну: американці навіть якщо і зацікавляться Україною грабувати Україну не стануть, - але можуть перетворити нас на цивілізовану державу своєю підтримкою та своїми порадами.

Та все ж американці, які не цікавляться світом - це американці, які програли свою війну за вплив на світ: Росія тільки і чекає коли Америка нарешті перестане підтримувати демократію аби стати на ноги та знову будувати комунізм.

Колись Америка була сильною та сучасною і Америка колись ішла у ногу із часом, а зараз Америка стала слабкою: сила американців була у тому що вони несли світло демокрааії та свободи особистості всьому світу і Америка була дуже модною та чарівною країною, - зараз уже світ став жити за новими правилами, коли розпався Радянський Союз та комуністи програли битву за світ лібералам...

Саме американська свобода на тлі російського авторитаризму та подавлення людської індивідувлаьності, була такою притягучою та казковою, що всі люди світу мріяли жити в Америці та слідувати американській моді. Та світ став демократичним і вільним і Америка вийшла із моди, ставши слабкою та застарілою: американці колись були героями, які боролися проти ворогів людства та хотіли звільнити людину від комунізму, - а зараз американці стали підстаркуватими диваками, котрі шокують всіх своєю епатажністю та старомодністю.

Україна потрібна Америці як раз тому що Україна це новий світ, який може відкрити Америка: українці це юлди, які хочуть мати свою державу і американці можуть взяти участь в українській визвольній боротьбі проти російського терору.

Американці можуть знову відновити свій вплив у світі коли стануть знову цікавитися проблемами світу, - американці були потрібними людям коли Амкерика відновлювала справжделивість та була країною, яка боролася за перемогу особистості над репресивним апаратом.

І українці як раз це ті люди, які хочуть аби людяність та сила волі могли перемогти російську метрполію: американці стали іншими, вони почали цікаввитися своїми загниваючими підпрємствами та своєю бідністю, котра не дає спокою самому американьсокму народові та українська нація може зробити великий вплив на американців, якщо стануть вільними та заможніми, - тож американці мають шанс звільнити Україну від московсого рабства та повернути собі славу борця за народне щастя...

Америка заважди була державою, котра ставила інтереси людей на перше місце і завжди була сильною тим що людина відігрвала велику роль в американській системі цінностей.

...Та гроші Америки не зроблять її знову великою: знову великою Америку може зробити лишень її непримирість із злом та чітка і послідовна пронародна позиція влади Америки та американського народу, який завжди хотів внести свій вклад у спасіння людства і може це зробити в Україні .якщо буде боротися разом із українцями за звільнення України від російського ярма...