Зарплаты. Курс валют. Инфляция

Согласно проекту госбюджета-2018, зарплаты и цены вырастут, а гривна незначительно подешеевет.

ЗАРПЛАТЫ. Правительство планирует поднять в 2018-м году уровень средней заработной платы на 16,3% (3723 грн.) При этом планируемый годовой рост ВВП составит лишь 3%, и то, в самом лучшем случае. Это несоответствие цифр говорит о том, что главная цель правительства — заставить предприятия платить больше налогов и отчислений в социальные фонды, а вовсе не поднятие уровня жизни и благосостояния.

Что правительство предлагает в отношении предприятий? Может быть, какие-нибудь новые свободы и упрощения, которые обеспечат увеличение оборота? Нет. Правительство предлагает им уплатить в бюджет больше денег. А когда бизнесу выкручивают руки, он уходит в «тень». Поэтому очередное «благо» от правительства приведёт к «тенизации» работы предприятий и массовым сокращениям штата сотрудников.

Если бы это постановление не было популистским, средняя зарплата в Украине должна была бы вырасти на 3%, как ВВП.

Правительство живёт в вакууме популистских решений, которые не соотносятся с экономикой Украины и законами здравого смысла. «Отмывка» НДС, «обнал», «схемы» на государственных субсидиях, госзакупках и, конечно же, антикоррупционная истерия, приводящая к обогащению МВД и госчиновников, — вот как выглядит реальная экономика, которой Верховная Рада занимается ежедневно.

КУРС ВАЛЮТ. Согласно проекту бюджета, средний курс доллара в 2018-м году составит 29,3 гривен за доллар США. И есть все основания полагать, что курс будет соответствовать ожиданиям правительства. Украину финансирует Международный валютный фонд, именно эта организация обеспечивает стабильность национальной валюты. Пока правительство выполняет требования МВФ, проводит необходимые реформы и принимает законы, курс будет стабильным.

Стабильный курс валют на протяжении года — это тревожный сигнал для банкиров. Гривневые вклады под угрозой!

Банки привыкли зарабатывать в период нестабильности на валютных курсах. Это делается очень просто: банк принимает вклад в гривнах, конвертирует в валюту, выжидает время, и когда гривна подешевела, выдаёт проценты. При стабильном курсе валют эта схема не работает, поэтому со следующего года банки вынуждены будут начать зарабатывать на выдаче кредитов и/или уменьшать процентную ставку выплат по депозитам.

Банки на сегодняшний день переполнены гривнами, они принимали депозитные вклады под высокие процентные ставки, которые не соответствуют экономическим реалиям. Но в этом есть и положительный эффект. Например, банки крупных городов в 2018-м году могут запустить ипотечное кредитование, чтобы избежать банкротства.

ИНФЛЯЦИЯ в 2018-м году по всем направлениям: товары первой необходимости, коммунальные тарифы, бензин, недвижимость и т.д. В 2017-м году инфляция составила около 16,4%, примерно таким же будет её уровень и в следующем году. Это печальная новость для потребителей, но это и подсказка: хранить сбережения лучше не в деньгах, не в купюрах и не в банковских депозитах, а в товарах. Приобретайте товары для продажи или вещи, которые могут вам пригодиться в долгосрочной перспективе — так вы сохраните свои деньги от обесценивания.

Как видите, так называемое увеличение средних зарплат, с которого мы начали, на самом деле является «бегом на месте», потому что не спасают от инфляции (16,3% и 16,4% соответственно). Ни о каком хвалёном повышении среднего уровня доходов, на котором пытается пропиариться премьер-министр, по факту не будет. Деньги попросту лишены возможности размножаться. На их пути слишком много государственных запретов и налогов, которые тупикуют деловую активность по всей Украине. Местный бизнес связан по рукам и ногам, а инвестиционные условия отпугивают людей с капиталами.

Какой бы вариант госбюджета на 2018 год не был принят, Украину ждут те же тенденции и явления, которые мы наблюдали на протяжении этого года. Потому что ключевые принципы госуправления остаются теми же: драть деньги, пока можно драть, и не заботиться об источниках и способах дохода для населения. Бюджет основан на ложных идеях об экономике, как результат, более 70% бизнеса остаётся в «тени».

Нас ждёт усложнение «схем» на фоне мирового экономического роста.

Вдумайтесь в эту фантастическую цифру — 10 миллионов коррупционеров! Это приблизительное количество населения, которое так или иначе участвует в воровских схемах на госпредприятиях, таможне, получающих свою долю от НДС, акцизов и пошлин. И вся эта армия государственников занимается планомерным разграблением бюджета, который сама же и планирует.

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