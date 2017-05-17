Запрет прямохождения

Старый мир обезьян рушится на глазах, и лучшее тому доказательство — их не слушаются дети.

Шесть миллионов лет до нашей эры. Жаркий лес Африки. Группа человекоподобных обезьян отдыхает после обеда, вальяжно развалившись на ветвях деревьев. Завтрак, как обычно, состоял из плодов, которые щедро росли повсюду, и свежей растительности. Иерархический строй приматов был строгим и упорядоченным — вожак, приближённые к нему самцы, их гаремные самки, основная группа приматов и аутсайдеры.

Проблемы начались с детёнышами. Вначале одна, затем вторая обезьянка вставали на задние конечности. Старшее поколение не реагировало, принимая это за детские забавы, но когда у молодняка стали отпадать хвосты, племя не на шутку разволновалось. Главный обезьян созвал экстренное собрание и сделал ряд заявлений о том, что это попрание закона рода, что деды и прадеды ходили по земле на четвереньках, и что не пристало обезьянам ходить на задних лапах! Совет обезьян принял решение о строжайшем запрете прямохождения, о чём было тут же объявлено со всех деревьев.

Но даже несмотря на запрет, хвосты продолжали отваливаться. Хуже того, детёныши демонстративно вставали на задние конечности и разгуливали по всей округе, досаждая вожаку и его советникам. Кого могли, старшие обезьяны-консерваторы ловили и наказывали. Но и это не помогало. Молодняк преображался на глазах. Закончились всё тем, что самые прямоходящие обезьяны объединились и ушли в саванну, прочь от этого дикого племени, развиваться, поднимаясь по эволюционной лестнице всё выше и выше.

Эти новые обезьяны не боялись хищников и шли с гордо поднятыми головами, держа в руках палки и камни. Но перед своим уходом повзрослевшие прямоходящие обезьяны наверняка задали хорошую взбучку прессовавшим их «консерваторам» за все лишения и запреты.

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Конечно, подлинная эволюция человека проходила иначе. Чтобы прямохождение взяло верх над устаревшим способом передвижения, понадобилось несколько миллионов лет. Но социальная жизнь приматов (в том числе, и людей) до сих пор существует по тем же принципам. Например, много общего с «обезьянней психологией» можно найти в действиях правительства.

Новость о блокировании в Украине ВКонтакте, Одноклассников, Яндекса, Mail.ru, а также запрет использования популярнейшей программы 1С, как гром среди ясного неба, пронеслась по всем новостям Украины. Умудрённые опытом дядечки и тётечки обсуждали целесообразность решения президента и его последствия. Основная аудитория ВКонтакте в это время сидела на уроках и лекциях, не подозревая, что задумал взрослый мир. Вечером дети пришли домой, небрежно бросили ранцы и сумки в прихожей и услышали от родителей: «Как вы относитесь к тому, что ВКонтакте будет перекрыт?» На мгновение дети замершим взглядом уставились на своих родителей. «Долбодятлы», — хором ответили дети и удалились в свою комнату искать другой способ пользоваться любимой социальной сетью, вооружившись своими компьютерами и смартфонами.

Утром на очередной родительский вопрос, как вы будете с этим жить, дети ответили, всё работает, проблем нет. И показали инструкцию, как пользоваться ресурсами в обход запрету, чем очень обрадовали родителей, которые почти поверили в то, что государство лишило их «Одноклассников»…

Запрещать пользоваться социальными сетями, программным обеспечением, почтовыми и поисковыми сервисами в глобальном технологичном мире 21 века, всё равно, что запрещать прямохождение. Да, возможно, это таит в себе определённые опасности, вызовы нового времени, нолюди имеют право свободно использовать интернет-платформы и софт в своих интересах. Нельзя запретить эволюцию, нельзя запретить интернет, социальные сети, мобильную связь.

Старый мир обезьян рушится на глазах, и лучшее тому доказательство — их не слушаются дети.