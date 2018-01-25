Запад беспокоит не репутация украинских политиков, а прежде всего - дееспособность

Запад ждет от нас не антироссийских заявлений, а прежде всего - не российской политики и не российской репутации. А чем мы можем отличаться от РФ? Быстрые результаты мы можем показать только в политической сфере - оборона и безопасность; неприятие коррупции; свобода слова и неприятие цензуры; защита прав человека; правосудие.

Антикоррупционный суд, Верховный суд, новый Центризбирком, НАБУ и САП, НАПК, реформа СБУ, МО, МВД, ГБР, ГПУ - все это нужно, чтобы Запад продолжал дотировать Украину, продолжал выделять кредиты. За 27 лет Украину все предыдущие правители загнали в долговую яму, развал государства привел к застою и падению экономики, и расшить этот пласт обязательств без наших западных партнеров невозможно.

И вот вместо того, чтобы совместно с Западом принять комплекс решений, которые на самом деле никакой угрозы власти не представляют, а наоборот - укрепляют доверие и авторитет государства как на международной арене так и в самой стране, продолжаются странные игры вокруг антикоррупционного законодательства и других приоритетов, которые важны для Запада. Раз внесли законопроект БПП и НФ о контроле парламента за НАБУ - дипломаты выступили против, законопроект сразу отозвали. Но не успокоились, а еще внесли законопроект об отмене ответственности за незаконное обогащение. Чтобы точно также после скандала его отозвать.

Главу общественной организации, которая работает на грантовые средства Шабунина украинские власти своими нелепыми действиями превратили в постоянного ньюсмейкера - слежка СБУ, а теперь еще и абсурдное дело по нападению на провокатора, которое для пущей демонстрации заказного характера перенесли в Черкассы. Это для чего? Чтобы показать, что у нас государство дискредитирует общественные структуры, чтобы у нас как в Мордоре говорили об "иностранных агентах"? Это важно так, да, типа, он нас, а мы его пропечатаем?

Грантовые общественные организации имеют такое гипертрофированное значение в Украине только потому, что государство само не создает мобилизационные проекты в этих сферах, только потому, что отсутствуют инвестиции государства в исследования проблем государства и общества, только потому, что отсутствует адекватная коммуникационная политика в контактах с западными посольствами и миссиями. И только потому, что ряд руководителей страны сидит часами и скроллит ленту фейсбука, вместо того, чтобы работать с реальными людьми и реальными стратегиями. Инструменты власти не редко направляются не на достижение осязаемых результатов, а на борьбу с фантомами и фобиями, которые поднимает лента соцсетей.

Для того, чтобы идти на выборы нужна политическая

поддержка Запада, нужны кредиты, технические программы, советники, это несравнимо важней, чем комментарии оппонентов власти в соцсетях. Горизонт принятия государственных решений нельзя делать примитивным.

Это государству прежде всего необходимо получать кредиты МВФ, это государству необходима техническая помощь Евросоюза, потому что Запад, таким образом, голосует деньгами за доверие к действующей власти.

Но вместо того, чтобы делать все, абсолютно все, что от нас просят в плане политических законопроектов и политических реформ для получения этих средств, начинаются абсурдные, и самое неприятное, очень мелкие политические игры - мол, нам так неудобно управлять, мол, куда вы там денетесь, это наши внутренние дела, поддержите нас - мы жертвы агрессии. Ну это же абсурд - нам никто ничего не должен, нас не будут поддерживать в знак солидарности, нас не будут содержать и защищать, потому что кто-то когда-то подписал Будапештский меморандум.

Нас будут поддерживать, потому что мы должны каждый день доказывать - мы конкурентоспособны, мы умеем играть по правилам, и мы способны добиваться поставленных целей.

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