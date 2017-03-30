Євробачення: свято пісні чи ігри з дияволом?

Саме на такі роздуми наштовхнуло вчорашнє повідомлення про те, що Україну попереджено щодо можливих санкцій, якщо вона не дасть дозволу на виступ представниці Росії. І хоч вже сьогодні пройшла інформація про спростування, як казав мій дідо: "Грушки скінчилися, а осад (від того, що злодій заліз у його сад) залишився".

Наче й нічого страшного не відбулося, усе, як завжди: хтось щось сказав, хтось інший передав його слова, як сам зрозумів (чи хотів), ще хтось відмовився від сказаного, бо, мовляв, «не можуть відповідати за висновки таблоїда»… Але ж легше чомусь не стає.

Після певних роздумів, прийшла до дещо дивних висновків: зачепило не так повідомлення на швейцарському сайті, бо і преса виявилася «жовтою», і Швейцарія така далека до проблем України, що й не дуже випадає дивуватися, і процитована Інгрід Дельтенре вже місяць, як подала у відставку, як те, з якою швидкістю це повідомлення пролетіло нашими ЗМІ. Подумалося: це що?

Невгамовна пристрасть до першості й сенсаційності?

Непрофесійність, яка навіть не допускає думки, що перш, ніж інформацію виносити на загал, слід ретельно перевірити її, бо, інакше, це пліткування, а не професійна діяльність?

Зумисне дезорієнтування широкого загалу, бо мало імовірно, що почувши, наприклад по телевізору повідомлення сьогодні, завтра хтось вмисне чекатиме на його підтвердження або спростування?

Якщо це погоня за славою будь-якою ціною, тоді можна очікувати, що це "дитяче" захворювання з часом мине.

Якщо це непрофесійність, то, імовірно, керівництву органів масової інформації слід більш ретельно підбирати працівників, пам’ятаючи, що помилково сказане або надруковане слово може бути причиною непоправних подій.

Якщо це робиться зумисне, тоді відповідним органам слід детальніше придивитися до тих, хто робить такі речі, аби пересвідчитися, чи не є ці люди ретрансляторами чужих і, що ще гірше, ворожих, ідей.

Хтось заперечить, що в моїх думках «попахує» цензурою і, як тепер модно казати, «наступом на свободу слова».

Цим, особливо «свободолюбним», хочеться нагадати, що демократія – це не вседозволеність, свобода – це не синонім панування дурості, а слово – це не простий набір літер, а «та же деятельность, а у нас (в России) – более чем где- либо» (Ф. Достоєвський).

Так, мені справді не подобається, коли люди, які в силу певних обставин і власної спеціальності, дістали більше доступу до публічності, але використовують її не з професійною метою, а для озвучення власних думок, не бажаючи при цьому нести відповідальності за ними сказане.

Так, я справді не розумію, чому офіційне оприлюднення СБУ рішення про заборону представниці Росії на Євробачення в Україні, причому обґрунтоване законодавчо, журналіст і (!!!) депутат Верховної Ради Сергій Лєщенко вважає таким, ніби це «Україна роздула довкола Євробачення скандал (…), який переросте через декілька місяців у величезний скандал і буде на перших шпальтах світових медіа».

Може, я щось пропустила, то дозвольте уточнити: це що, Україна завчасно не попередила Росію і всі інші країни щодо діючих на її території законів чи, може, навмисне попросила Росію прислати до себе на пісенний конкурс людину, котра перед тим порушила те саме встановлене законодавство, аби мати привід роздути скандал і не сходити зі шпальт світових ЗМІ?

Так, я справді не розумію висловленої думки ще однією журналісткою з претензією на широку відомість Тетяною Даниленко, котра вважає, що співак, який представляє свою країну на сцені іншої країни, має право «відчебушити» будь-що, «хоч із прапорам «ДНР» заспіває», і це «нам не національна загроза», аби «перетворювати все життя суспільства на вічний політичний цирк».

А пані Даниленко що, справді така зайнята підготовкою своїх студійних розмов, що «не в курсі»: виступ наших, українських, депутатів на захист нашої, української, мови на території нашої, української, держави став формальним приводом для Кремля розцінити це як «національну загрозу» для себе і перетворити життя українців не в політичний цирк, а в справжню війну?

Так, я справді не розумію, коли колишній політик і депутат ВРУ, колишній міністр культури і, якщо не помиляюся, дипломований дипломат Оксана Білозір заявляє: «існує практика виключень із санкцій людей, які виконують певні функції», і згадує про існування прикладів, «коли до участі в міжнародних заходах допускали підсанкційних політиків».

Це ж яку таку важливу функцію мала б виконати ця співачка з Росії на території України?!! Заспівати?.. Справді?.. У 150-мільйонній Росії більше ніхто не співає?!!!

На фоні таких заяв усі, хто долучався до флешмобу «мененевзяли», згадуючи давні образи, як його не взяли на омріяні роботу, навчання, відпочинок і т.п., взагалі видаються людьми, які, прагнучи у будь-який спосіб заявити про себе, навіть не дуже вникали в суть справи.

Чи то просто не пригадується мені, щоб у 2015 році, коли Україна відмовилася від участі в Євробаченні через воєнні дії на Донбасі, був організований флешмоб на зразок «не стріляй, хай Україна співає»?

Справді, не можна виставляти претензії до абсолютно далекої нам (і географічно, й історично, і ментально) пані Дельтенре, котра вважає поведінку «України абсолютно неприйнятною», і котра, імовірно, абсолютно нічого не знає про «неприйнятність» кремлівської поведінки на чужих територіях, але аналогічні до наведених вище «умнічанія» доморощених осіб справді виглядають «абсолютно неприйнятними». І це, як гарно днями сказав російський режисер, «не критика, а висловлення власної думки». І відповідно до тієї ж свободи слова, я маю таке самісіньке право мати і висловлювати її, як згадані (і не згадані) журналісти й політики.

І взагалі, до того часу, доки люди не навчаться дотримуватися встановлених правил гри, доти будь-яка гра буде обманом. Бо, як казав відомий радянський філософ Мераб Мамардашвілі: «Диявол грається нами, коли ми висловлюємося неточно».