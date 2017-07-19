Якою має бути відповідь Орбану і не лише

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до зарубіжних угорців проголосувати на парламентських виборах у квітні 2018 року.

Це не перший тривожний сигнал для України, на території якої проживає чимало угорців, які володіють українським і угорським паспортами.

Дії Віктора Орбана цілком зрозумілі. Він намагається заручитися підтримкою угорців Закарпаття як виборців, у підтримку яких Угорщина системно і цілеспрямовано інвестує значні кошти.

В Закарпатській області України паспорти інших держав, переважно Угорщини, мають близько півмільйона (!) наших громадян. Вчителі та медики отримують від угорського уряду щорічну допомогу близько тисячі євро на рік, діти до вісімнадцяти років, які лікуються і прививаються безкоштовно, отримують по сто євро щомісяця.

Підприємці отримують дешеві кредити і безповоротні гранти для розвитку свого бізнесу: Угорщина виділяє значні кошти не лише для відкриття власної справи українськими угорцями, але й на заснування центрів із вивчення угорської мови, дитячих центрів.

Дії наших західних сусідів, які всіляко намагаються впливати на громадян України угорського, польського румунського походження вимагають швидких і адекватних дій української влади, оскільки за понад 25 років незалежності Україна не змогла виробити чітку і успішну політику щодо національних меншин.

Зрозуміло, що заява Орбана є неоднозначною, якщо не сказати, некоректною, оскільки вона йде врозріз з нашими законами (у нас немає угоди із Угорщиною, якою б регулювалися питання громадянства, а сама Україна визнає єдине громадянство).

Реакція на заклик Орбана має полягати не просто у заяві у відповідь, хоча я б на цьому етапі я не применшував би важливості телефонної розмови двох прем'єрів, принаймні для публічного засвідчення української позиції у цьому питанні.

Що потрібно зробити?

Настав час не ховати голову в пісок, а на державному рівні, нарешті, врегулювати питання подвійного громадянства. Адже, мабуть, до мільйона українців мають паспорти інших країн. Треба сформулювати нову філософію та концепцію українського громадянства, тобто дати вичерпні відповіді на принципові питання: кого ми вважаємо громадянами України, хто може набути громадянство України і на яких підставах, які права та обов’язки дає українське громадянство, чи законною є в Україні практика мультигромадянства і чи є в цьому питанні винятки.

Можливо, найприйнятнішою для України є концепція громадянства, яка діє в США. Кожного, хто має паспорт США, Сполучені Штати розглядають як свідомого власного громадянина. Громадяни США можуть зберігати інші громадянства, проте користуватися ними на території країни вони не мають права. При поїздках за кордон, громадяни США мають користуватися лише американськими паспортами.

Важливо укласти двосторонні угоди з Угорщиною, Польщею та Румунією з питань громадянства, щоб врегулювати усі відкриті питання і захистити український інтерес з точки зору безпеки, економіки, гуманітарних аспектів.

А найголовніше і найважче - це, нарешті, навести порядок у власному домі, створивши нашим громадянам гідні умови для життя і роботи. Мова йде про сильні проукраїнські політики: економічну і гуманітарну передусім. Так, як це роблять сусідні з Україною західні держави. Люди прагнуть туди, де їм краще, тим паче, якщо краще - поруч.