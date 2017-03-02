Путін і надалі планує саджати по тюрмах усіх хто прагне відновити силу закону в Росії

Життя та виклики сьогодення.

Чи розуміють росіяни, що в тюрмі не буває бенкетів та солодкого вина?

Володимир Володимирович, граючи роль великого політика хоче забрати душу в росіян, щоб вони стали мертвими та рабськими: ціль олігархів отруїти душу диявольського російського народу, який маючи силу та розум стали на сторону зла та в обмін на енергію та імперскість хочуть вбивати людей, щоб посіяти на Землі зневіру та хаос розрухи та смерті.

Росіяни прагнуть вкинути країни у вир вогню, що випалює добро та світло.

Самі росіяни стали рабами Яхве, який використовує їх щит проти свободи аби допомогти добру пізнати себе, - та війна росіян проти життя та семен свободи та гідності - це виклик усьому людству, яке має напасти на Росію та завоювати цю територію, яка не здатна служити людям та працювати на благо планети.

Володимир Путін править Росією, використовуючи своє вміння вбивати політичних противників та використовувати своїх господарів, як інструмент усунення конкурентів, які могли би зробити для Росії набагато більше, якщо би Путіна не розпіарили та зробили із нього образ героя, що рятує Вітчизну.

Насправді Путін - просто актор, який немає реальної влади.

Це просто маріонетка, яку у потрібний час показують по телевізору, щоб росіяни відчули гордість за свою державу в той час як Росія вмирає та вкидається у тваринне існування, що хоронить сподівання росіян на велич та владу, яку вони хочуть захопити аби створити собі комфортні умови для існування в той час, як понівечені народи зробити рабами, що годують та доглядають воїнів, які стали власниками планети.

Війна російського народу проти всього світу це намагання знищити дух опору людей та закабалити всіх живих аби вони не продовжували сіяти семена цивілізації у нашому світі.

Росіяни хочуть вкинути Землю в деградацію та Темні віки, які затягнуть людей у дикунство та братоубивство.

Світ має зрозуміти усю степінь загрози, яка іде до Росії,що поклялася вирвати серце у людства та зжерти вогонь боротьби людей за свої права та свободу, яка лише одна може дати відчуття життя та розум, який необхідний, щоб знищит ворогів людства, які планують масштабне винищення людей.

Так, може люди навіть і заслужили на геноцид та закабалення від звіра, що хоче забрати у тебе дихання.

Та все ж сопротвлятися необхідно, якщо ти хочеш вижит та зберегти свою гідність.

Наше завдання - померти у війні за свободу так як колись американці помирали за свою самоповагу та майбутнє своїх дітей. Земля стане великою Америкою, що розвивається та воює на стороні світла, яке нищить тьму звіра, що приготувався загризти свою здобич.