Валить или не валить из страны

Наблюдаю за тем, как разный прогрессивный народ - от венчурных инвесторов и ИТ-шников до юристов с финансистами (простите за снобизм) рассуждает что делать в случае победы на выборах Юли или Ляшко. Валить или не валить. Как будто это предел.

Нет не предел. Много ещё чего можно сделать с народом, мнением которого просто и дёшево манипулировать, особенно если учитывать доступность современных технологий. Вот вынесет Ляшко прямо накануне выборов ребёнка из горящей избы и всё - у нас новый президент. Такая метаморфоза происходит с теми обществами, в которых большинство думает исключительно о себе и собственном периметре, оставляя общему минимум от того, что нужно. Поэтому с одной стороны имеем по-прежнему засранные подъезды и тротуары, с другой стороны Ляшко в качестве вероятного кандидата в президенты, а с третьей стороны имеем прогрессивный народ, с ужасом рассуждающий валить из страны или нет - в случае его избрания. Или её избрания. Или его переизбрания. Сути это не меняет. Так валить или не валить?

Мой совет: не валить. Но это сугубо личное, не факт что я прав. Просто если вы решили валить, потому что считаете, что жизнь на западе проще и легче - приготовьтесь первые 10 лет вкалывать по 12 часов в сутки и жить в весьма стесненных условиях. Приготовьтесь много лет находиться в самом низу социальной лестницы и экономить на всём. И только тогда, когда вы научитесь разговаривать относительно без акцента на языке той страны, в которой живете, понимать формальные и неформальные правила общества, когда главными в вашей жизни станут такие факторы, как доверие, репутация и финансовая стабильность - тогда вы поймёте, что "проще и легче" бывает только в фантазиях. К тому же, начав работать, вы быстро осознаете, что если бы вы столько же вкалывали в Украине - совсем неплохо бы зарабатывали и не нужно было бы никуда ехать.

Поэтому валить однозначно надо - но не из страны, а из мира самообмана и иллюзий, заключающихся в том, что во всем виноват президент или хитрожопый депутат в Brioni голубого цвета. Конечно они виноваты. Но они - часть того общества, которое в том числе состоит из нас. Пора наконец это признать. Это больно и страшно, и требует колоссальных усилий, поэтому лишь немногие целенаправленно выбирают красную таблетку. Остальные же предпочитают жить в мире иллюзий. И желание валить - это всё тоже желание сохранить вокруг себя иллюзию, оставаясь внутри собственного комфортного периметра, не более того.

А так не бывает.