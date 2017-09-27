В ожидании «чёрного лебедя»

Пока шумно поздравили Порошенко с днём рождения, а в это время новости сообщали о взрывах, драках и убийствах.

- Кто это там, в кустах? — поинтересовалась Алиса.

- Чудеса… — ответил Чеширский Кот.

- А что они там делают?

- Как и положено чудесам — случаются…

Жена, дети и вся Администрация Президента шумно поздравили Порошенко с днём рождения, а в это время новости сообщали о взрывах, драках и убийствах.

Ночью, глядя уже по телеканалам про взрывы на складе боеприпасов на вотчине президента, Виннице, Марина Порошенко спросит у мужа: что происходит? — События, раздражённо ответит Пётр Петрович. — А что они делают? — Случаются.

И случаются довольно часто…

Склады боеприпасов Вооружённых сил горели и взрывались в Украине в 2003-м, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, и в 2017-м дважды — в марте и сентябре. Этим уже никого не удивишь. Люди привыкли.

В этот же день, 26-го сентября, депутата от «Батькивщины» увозят с заседания Киевоблсовета на «скорой». Он потерял сознание от прямого удара в челюсть, полученного от депутата Блока Петра Порошенко. Нардеп Юрий Берёза избил человека в одном из сёл Днепропетровской области, мужчину с перелом позвоночника и травмой головы госпитализировали. Житель Киевской области задушил собственную мать… Мало кто обращает внимание на новости. Люди привыкли к постоянному «негативу», сводкам потерь и перестали смотреть телевизор; большинство СМИ стало эмоционально опасным объектом, несущим пессимизм, «кормящим» аудиторию пустотой.

Сейчас события в Украине происходят по извращённой логике. Мы очутились в «стране чудес», только наши чудеса дурные, мрачные и трагичные. Ощущение абсурда нарастает, как на последнем году правления Януковича. Вспомнить хотя бы из 2013-го года «титушечный» скандал и изнасилование во Врадиевке, совершённое капитаном милиции, лейтенантом и таксистом…

В череде бессмысленных и печальных событий рано или поздно произойдёт событие типа «чёрный лебедь», непредсказуемое и с далеко идущими последствиями, как это описывает автор теории «чёрного лебедя» Нассим Николас Талеб. Случится нечто, что станет следующим поворотным моментом в истории Украины. Это будет хорошая случайность, которая приведёт к глобальным переменам в масштабах целой страны. Какой станет новая волна очищения от идиотизма, откуда она придёт и через как распространится, предвидеть невозможно. Но появится она мгновенно, как будто из ниоткуда, и увлечёт за собой огромные массы людей.

Сегодняшняя Украина снова «сползла» с высоких идеалов Майдана во вседозволенность и двойные стандарты, люди разочарованы в «новых лицах», пришедших в парламент, и с упоением ждут мессию. Вряд ли этот мессия будет говорить с грузинским акцентом.

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