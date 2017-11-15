Украинские охотники - это люди, совершающие позорные действия

Я не верю в эффективность законодательного запрета охоты: Вернее, я знаю, что он не эффективен.

Маленькая ремарочка на тему охоты в копилку к посту Petro Shuklinov.

Рысь убил урод, который по закону и должностным обязанностям должен был ее беречь. Поэтому я не выступаю за запрет охоты.

"Эта собачка делает больно иначе".

Я верю в эффективность социальной стигматизации. Об этом - чуть ниже.

Я строго убежден, что человек, убивающий более слабое существо (по крайней мере - высокоразвитое животное) ради развлечения, совершает низость и мерзость. У него при этом могут быть прекрасные другие заслуги. Он может даже быть Городецким или Хэмингуэем. Равно как человек может быть прекрасным архитектором или писателем, но заманивать несовершеннолетних девочек в машину на конфетки в свободное от работы время. Одно другому никак не мешает.

Нет, я знаю, что не все охотники входят в эту группу. Что есть санитарная охота и охота ради пропитания. Про нее я и не говорю. Я говорю именно про охоту ради развлечения. Более того, даже последнюю я готов, в очень редких случаях, понять - если у животного равные с человеком шансы и заинтересованность.

Но куропатки? Лисы? Не надо мне рассказывать, что они-де могут удрать и их сложно выследить. Звучит примерно так же, как оправдание чувака из предыдущего примера - а знаете ли вы, как тяжело в наше время заманить в машину школьницу и не попасться? Безусловно, это не каждому под силу. Да, чувак. Ты почти герой. Почти.

Пресловутые лоси? Завалить лося и гордо запилить селфачок? Извини, дружок, я с Оболони. Я примерно знаю, что лось - он настолько лось, что может тупо припереться в город и жевать анютины глазки на клумбе посредь площади, забив тяжелую лосиную елду на пешеходов и машины. Подвига в его убийстве ровно столько же, сколько в расстреле буренки Маши.

Кстати, о буренке Маше. Я ем мясо, и прекрасно в курсе, что буренок Маш ради этого режут.

Но человека, который выведет буренку в чисто поле, расстреляет с тридцати метров и запилит гордое селфи - эй, смотрите, я мужик! я добытчик! - я назову не мужиком и добытчиком, а совершенно другим словом. Не потому, что жалко Машу, а потому, что жалок он - ничтожное туловище, не нашедшее себе более достойного испытания и самоутвеждающееся за счет слабого, большого и доверчивого.

Таким образом, по моему строгому убеждению, за редким исключением профессионалов и тех, кому совсем кушать нечего, украинские охотники - это люди, совершающие весьма позорные действия.

Как же с этим быть?

Быть с этим просто: не стесняться об этом говорить.

В идеале охота должна стать в общественном сознании и общественном же договоре чем-то вроде секса с козой. Формально вроде закон не нарушает (если не насмерть, тогда 299-я), но уж точно не то, чем ты будешь хвастаться на вечеринке и не то, что ты вообще будешь упоминать при нормальных людях. То, что снизит шансы юноши, что ему подадут руку в нормальной компании или скажет "да" нормальная девушка.

Важно разбить остатки романтических стереотипов и тщательно попрыгать на осколках. Важно сделать так, чтобы охоту никто не называл любимым хобби без опасения, что люди вокруг внезапно начнут закладывать виражи, чтобы обойти его по долгому радиусу.

А для этого нужно не стесняться, собственно, закладывать вираж. Не стесняться говорить "извини, но я не хочу с тобой разговаривать" - или просто "я был о тебе лучшего мнения". Не стесняться называть мерзость мерзостью, даже если человек, в принципе, хороший. Ему же в плюс будет.

Тогда, рано или поздно, и запреты не понадобятся.

Текст опубліковано зі згоди автора.

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