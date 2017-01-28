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Україна, як безпековий хаб Європи

Місія країни
Олександр
Дмитренко
Звичний світоустрій, визначені міжнародні правила та міждержавні стосунки, все стрімко змінюється. В сучасній геополітиці лишатись суб’єктом, а не об’єктом можливо лише у випадку якщо маєш власну унікальну пропозицію.

Що ж може запропонувати міжнародній спільноті Україна? Якщо бути щирим і креативним то таких пропозицій може бути навіть декілька і що важливо всі вони відповідають найактуальнішим сучасним викликам.

Але напевне найважливішим серед них є безпековий. Україна має бути не форпостом, не брамою, не буферною зоною. Беручи на себе такі ролі ми несвідомо працюємо на збільшення конфронтації та протистояння. Наша місія розширювати простір взаєморозуміння, примирення та співробітництва. Справжнє покликання України - бути безпековим хабом Європи.

Багато скептично скажуть - це ж нереально. Насправді це непросто, адже за статус країни, що впливає на формування світового порядку денного, потрібно боротись. З іншого боку українцям на міжнародній арені не варто бути і занадто скромними та, як наслідок, залежними від нав’язаних ззовні рішень. Потрібно якомога частіше, на різних рівнях, створюючи та використовуючи різноманітні інформаційні приводи, наголошувати на тому, що наша країна вже зробила для утвердження міжнародної безпеки. Так, це ми українці, перші у світі добровільно відмовились від третього за розміром ядерного арсеналу, це наших вояків завжди визнавали кращими у всіх миротворчих місіях в яких Україна приймала участь, це українці мають вже майже трирічний унікальний досвід боротьби в умовах гібридної війни.

І найактуальніше та найважливіше на сьогодні. Нова роль і відповідний міжнародний статут України забезпечить реальну можливість у найближчій перспективі вирішити питання нашої територіальної цілісності і справжнього суверенітету.

Українцям лише необхідно повірити у власні сили та власне, унікальне покликання.

Так,  ми можемо змінювати світ на краще. 

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28 01 2017 13:31
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