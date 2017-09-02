У пошуках істини

Світ, який міняється, бо наші серця горять вогнем життя.

Європейці чекають на на свій час аби розпочати велике повстання проти корумпованихчиновників, які нічого не вирішують, бо є лишень маріонетками олігархів, - але, дуже принципово керують бюджетами та перерозподілять національний дохід на користь корпорацій, які не платять податків, але вимагають платити малий та середній бізнес, який триає на своєму хребті державу та не можуть взяти владу у свої руки, бо банкіри фінансують лишень запроданців, які погодилися жити у системі та не виходити за рамки соціальної норми, яку формують продажні засоби масової інформації аби створити замкнений круг влади, який даєж моливість олігархам контролювати розум людства та спрямовувати людей у неправильному напрямку, розділяючи та владарюючи.

Європейці прагнуть ще зберегти стабільність, яка потрібна аби заробляти кошти, - шляхом відсіву політиків, які висмтупають за береження нинішної кризової ситуації та повстанців проти системи, які хочуть змінити життя людей аби люди відчули себе людьми, а не тваринами, які виконують команди господаря та дрисеруються банкірами, що прагнуть маніпулювати людьми аби люди не могли повірити у власні сили та будувати суспільство справедливості і добра.

Всі європейські лідери ідуть з ганьбою зі своїх посад, бо не змогли виконати завітів власників політики - не змогли законсервувати діючу систему аби ніхто не зміг взламати код життя та перепрограмувати життя у світі та особливо в Європі, яка стала живим трупом, що поглинає енергію людини та змушує тяжко працювати аби вижит в той час як ті хто взяли під контроль усі підприємства та ресурси живуть, маючи владу та нізащо ні перед ким не відповідають, вкладаючи гроші у політику, яка утримує людей від повстання проти себе, яке необхідне аби зміна в душі людини породила радликальні переміни у світі, бо лишень ми можемо урячтувати себе, а всі політологи та політики просто клоуни, які відіграють свій номер аби люди не розуміли що відбувається, та продовжувалит поклонятися дияволам, які вбивають людину, тягнучи світ до загибелі.

Справа не у грошах: так, в європейців де панує безрбоіття та корупція немає грошей, бо вони не працюють та не живуть, а просто існують як тварини, які чеккають на свою жертву та на нового імператора, який скаже на кого нападати аби відновити владу євіропейських дикунів, що хочуть управляти народами, не вміючи навіть контролювати власні емоції та іти до просвітлення та саомудосконалення, - справа у контролі над життям людини аби управляти людиною, аби гратися людиною, що почала виконувати накази пастухів та навіть не задумуватися чи є правильним її вчинки.

Саме тому нова революція в Європі це повстання проти себе. Це свобода від себе.

Відкриття нових енергій, які можуть дати усвідомлення нового життя і нових принципів існування веде до нового світу, який прийде, щоб зинищити діючий світовий порядок та побудувати новий світовий порядко, що зможе дати віджповіді на запитання та дати можливість людині шанс урятувати свою душу, що плаче та кричить про велику біль і великі страждання в тйо час як ті хто нас наче мали би рятувати просто продовжують брехати з екранів телебачення, вкидуючи нас у затій та смерть душі, які вже не можна буде зупинити матерією, та діями у матерії: просто прийде смерть, яка забере нас у кращий світ, бо ми е змогли урятувати своєї душі, яка горить у вогні життя та призиває нас змінитися аби наш світ став домом для світла та добра, а не тьми та хаосу.