Трагедия по-украински и по-английски

Как будто две разные планеты, два разных мира.

Вчера в Англии произошло два террористических акта. Возле парламента автомобиль протаранил толпу. На территории парламента неизвестный открыл стрельбу. Убито несколько человек, включая самих террористов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что специальное положение вводиться не будет. «Мы будем вместе двигаться вперёд, никогда не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя ненависти и злу разделить нас», — сказала Мэй. Королева Великобритании выразила соболезнования родственникам погибшим и поблагодарила полицию за работу.

Политическая верхушка Англии не называла предполагаемых виновных. Известно только, что один из террористов — мужчина азиатской внешности. Будет проведено скрупулёзное расследование, и лишь затем обнародуют информацию. А до тех пор Лондон продолжает свою привычную жизнь.

На следующий день в центре Киева просто посреди улицы убивают экс-депутата Госдумы РФ. Киллер делает несколько выстрелов, охранник депутата отстреливается, но это уже не спасает его начальника. Вороненков убит. Президент Украины сразу же выступает с обвинением: «… это акт государственного терроризма со стороны России. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в европейских столицах». Параллельно с этим взрываются склады с боеприпасами в Харьковской области, и Пётр Порошенко тут же называет это диверсией.

Как будто две разные планеты, два разных мира.

Там, где англичанин будет продуманно действовать, принимая удар с достоинством, украинец кричит и винит во всех грехах руку Кремля. Вполне может быть, что убийство депутата Госдумы в Киеве — дело рук путинской клики. Может быть, что пожар на складах был подстроен. Не в этом дело! Пока не проведено расследование, делать громкие заявления, особенно на фоне ситуации на юго-востоке Украины, недопустимо.

Процитирую Терезу Мэй: «Террористы метили в сердце нашей столицы, где люди, представляющие все национальности, религии и культуры, сходятся в знак уважения к ценностям свободы, демократии и свободы слова… Однако сегодня я хочу ясно заявить то, о чём находились причины говорить и ранее: любая попытка поколебать эти ценности с помощью насилия и террора обречена на поражение». Слова мудрого политика, объединяющие народ перед лицом трагедии и террористической угрозы. К сожалению, наш истеблишмент выбрал патриотическую истерию. Это удобно.

В Великобритании так же, как и в Украине, есть категория людей, настроенных агрессивно, готовых перейти на истошный ор и обвинения. Толпа одинакова везде. Разница в том, что правительство Англии ведёт за собой народ, а украинское правительство потакает и разжигает истерию. Наш истеблишмент не опережает население в развитии, не несёт более прогрессивных ценностей, а волочится вместе с ним.

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