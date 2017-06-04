То же самое навсегда

Чтобы спасти нацию от нищеты, нужно понять: нация больна контролем.

Был на митинге маршрутчиков возле обладминистрации.

Пассажирские перевозчики, работающие в Киевской области, требуют от власти возместить им ущерб от перевозки льготников, бороться с «нелегальными перевозчиками» и справедливо распределять маршруты между компаниями. Похоже на то, что маршрутчики хотят сохранить за собой монополию.

Областная администрация заявляет, что пытается снизить стоимость проезда рыночным путём, то есть, допустить к перевозкам дополнительных перевозчиков. Якобы главная и единственная цель — создать конкуренцию и продавать маршруты той компании, которая предложит более выгодную цену для населения. Конкуренция должна привести к снижению стоимости перевозок, уходу с рынка перевозчиков с устаревшим автопарком.

Маршрутчики обвиняют обладминистрацию (а точнее, лично губернатора Киевской области Александра Горгана) в политической саморекламе на старой больной проблеме цен на проезд, а также в коррумпированной связке с нелегальными перевозчиками. Зная специфику украинского политического менталитета, это очень правдоподобная история.

В общем, кто прав, кто виноват, и в какой степени, понять невозможно.

Ясно только одно: рынок должен регулировать себя самостоятельно.

И если позиция власти не требует дополнительного разбирательства (тут и так всё понятно; конечно, основной мотив — это не либерализация рынка пассажирских перевозок области, а личная нажива), то позиция митингующих у меня вызывала вопросы.

Пообщался с активистами, один из них даже оказался «пятидесятником». И вот интересное наблюдение: люди хотят, чтобы либеральные реформы привели к снижению цен, здоровой конкуренции, расцвету бизнеса, но при этом жаждут сохранить свою личную монополию. Аргументация следующая. У нас старые автобусы, высокие расходы, поэтому нельзя требовать от нас снижения цен и предоставлять другим компаниям право перевозить людей, иначе нас вытеснят с рынка. Но это не аргумент!

Я, например, занимаюсь недвижимостью. И мне хотелось бы, чтобы всем остальным запретили проводить операции по торговле недвижимостью. Хотя бы на протяжении года, чтобы я поработал один. Или взять парикмахерские услуги. Тоже приходят крупные сетевые компании, которые вытесняют с рынка мелких, и парикмахер вынужден либо сотрудничать с ними, либо уходить с рынка.

Они находят массу причин и обоснований, почему другие компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, не должны «отбирать у них хлеб». Они хотят «то же самое навсегда». Только вдумайтесь в это: перевозчики пришли под администрацию требовать усиления госконтроля. Маршрутчики хотят, чтобы госаппарат сохранил те цепи, которые сковывают бизнес областных пассажирских перевозок. И даже не заикаются о том, чтобы власть дала им саму возможность зарабатывать! «Нелегалы» работают в «тени» из-за запутанных законов, они так же, как и эти митингующие перевозчики, ходят с задуренными головами, мучительно думая, как заработать, вопреки всем госограничениям. И они тоже не выходят на митинг, не требуют упрощения законодательной базы, либерализации, экономических свобод… Вот она, рабская психология во всей красе.

Чтобы спасти нацию от нищеты, нужно понять: нация больна контролем. Судя по всему, нам придётся ещё очень долго разъяснять гражданам, что такое свободный рынок, почему только он приведёт к успеху нации и расцвету экономики, и как избавиться от пут в собственной голове. Украина находится на пороге этих изменений. Люди начинают понимать, что экономические свободы — это главное.

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