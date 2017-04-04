Росіяни мають змінитися аби прогнати Путіна.

Трагедія в Санкт-Петербурзі привелав до розуміння того що ніхто не може бути у безпеці поки у світі панують егоїзм та байдужість: росіяни планували революцію проти Путіна і всі вже могли прокинутися аби побачити реальний світ, зустрівшись та обмінявшись думками, - народ відчув що він має сили аби перемогти Пуітна та почати будувати свою країну, а не рзграбувати Росію, як це робить Пуітн витрачаючи безцінний час на різні нульові проекти, які просто приносять Кремлю відмиті гроші та владу над народом, котрий прагне вистояти у цій схватці не на життя, а на смерть. Люди стали не байдужими, бо мова йде про виижвання нації та майбутнє людей, котрі помирають зараз та все ж сподіваються на те що прийдуть кращі часи: та слід розуміти що якщо росіяни не будуть нічого робити аби змінити своє життя - в майбутньому буде тільки гірше та складніше, - тож є шанс використати цей інструмент перетворень та змін для того аби люди могли прокинутися та розпочати знищувати диктатуру, котра веде до розвлу держави. І саме тому є тілки один шлях - зараз або ніколи: є тілки мождливість бооротися проти Пуітна та використовувати шанс даний долею та люди повинні розуміт ищо мсова йде про них, саме про них, і не про Америку чи Путіна - треба відчути свою ідповідальність за життя своїх браітв та сесетр і розпочати іти по тяжкому шляху війнти прти цієї держави, бо саме держава це ворог російської людини, котра прагне жити, бореться та завжди отримує одне і те ж - стіну, яка заважає розкрити свої крила та полетіти до мрії....

Цей теракт, безусумнівно стався через те що в Росії пройшли протести - інколи доля говорить людям про те що люди мають не злякатися смерті, а почати діяти аби перемогти смерть духовну: росіяни боячись втраити своє життя не цінують кожної миті існування, а просто - живуть як солдати, котрі мають служти свому ггенералу Путіну, бо вони дали клятву вірності своєму народові і Пуітн і є народом... Та насправді Пуітн, який змушує російський народ поклониится йому, бо він все бюачить та все знає це не батько нації,: це просто політик, якуий користується комплексами людей аби перебувати при владі і саме тмоу він не може нічого зробити для людини - він ворог людини, котрий паразитує на суспільстві і саме тому він має бути вигнаний від влади бо він нічого не може зробити для Росії і голвне нехоче! - саме тмоу слід зрозуміт ищо немає просвітленої диктатутури аристократії, навіть в Америці її немає: є лишень народ, який може бути сильинм аби жити та перемагати, або цей народ - програє свою війну за виижвання та помирає на заждвірках історії. Тож необхідно перемогти свій тсрах аюи народ став сильним та мудрим, бо життя це не іграшка, життя це інструмент вдосконалення та власного розвитку та поступу, тож коли правитель вбиває свою країну -народ має заявти про неможливість пдоальшого існування із цим тираном.

Саме тому росіянам слід зрозуміти що життя це не служіння владі, - життя це можливість змінити себе та світ та якщо ти не будеш нічого робити для перемін то ніхто тобі не зможе джопомогти навть яккщо ти будеш благати про допомогу: росіяни зараз благають про звільнення Путіна та нове життя, бо жити далі так вже немає жодних сил, та росіяни все ще бояться влади та вони все ще бояться тиранії , вони все ще бояться вийти за рамки заданого соціальною нормою, - тож народ, котрий немає героїв приречений на смерть та забуття і саме тому росіяни можуть зміниится аби отримати шанс для перебудови своєї держави та шанс, який потрібно використати аби змінити сворє життя: Пуітн буде говорити про зміни та про неможливість жити без нього та без його опіки та росіяни мають усвідомити що народ, котрий не може отримати влдаи над своєю країною є мертвим та духовно виродженим тож вони повинні взяти свою владу над своєю землею і ніколи більше не віддавти владу над своєю душею тиравну, котрий зображає Господа Бога.

Молоді люди вже знають про те що треба діяти аби мати майбутнє, страше покоління вже нінащо не сподівється і вони вже не хочуть нчіого змінювати бо їх вихрвав Радянський Союз, та молодь хоче жити та мати майбутнє і саме тому вони діють аби змінити цей світ, ставши героєм та залишатися максималістами, вимагаючи неможливого: росіяни прагнуть змінити політику та поставти правити російським народом не ворога нації, а друга людей, котрий буде говорити про реформи та зміни , бо лишень тоді можливо підвиишити якість життя. ,коли люди змінять форму свого існування та правила гри... Та росіяни все ще думають що влада може все змінити і вони сподваються що Пуітн змінится та буде любити людей, - та насправді все можуть змінти лишень самі люди, котрі зрозуміють що їм немає чого втрачати.. - і люди повинні зрозуміти що влада це не боги і не демони, це такі самі люди як і всі просто ці люди змогли стати сильнішими ніж більшість: тож для змін та відновлення демократії потрібно перемогти внутрінщніх ворогів котрі тягнуть життя назад: виборці Пуітна говорять про минуле та про диктатуру та вони не можуть переконати революціоенрів бо всі вже бачать що Путін не здатен на зміни, тож лишень зміна влади та зміна милсення народу можуть привести до позитивного результату.