Сирия, США, РФ, возможная война и Украина

Часть обитателей социальных сетей радуется новой эскалации вокруг Сирии. Ура, мол, сейчас штаты дадут по носу Кремлю.

Возможно, дадут, но стоит помнить, что те же США не будут добиваться так ожидаемого распада России и даже не будут идти до конца как минимум по нескольким причинам:

- Никто не хочет новой мировой войны (хотя, вероятность глобального трабла есть)

- РФ имеет ядерное оружие. Пример Северной Кореи - прекрасная иллюстрация того, что на такие государства давят, им угрожают, но с ними стараются не воевать

- Россия, высасывая трудовые ресурсы из Средней Азии, уменьшает вероятность появления там новой горячей точки, нового ИГИЛ.

- В том же регионе Кремль, пусть и всё в меньшей степени, но пока служит противовесом Китаю

- В случае больших проблем для России (ещё даже не большой войны - просто позиции загнанного зверя), кроме Донбасса может полыхнуть и в других регионах с замороженными конфликтами. Как минимум на Кавказе (Нагорный Карабах, Грузия), в Приднестровье.

Это лишь то, что лежит на поверхности. Поэтому пока "ихтамнет" и пока идут точечные столкновения, градус конфликта не переходит границу закипания, обе стороны бросаются резкими заявлениями. При этом "отгребают" с обоих сторон, в массе своей не американцы или русские а их местные союзники. Разгром ЧВК "Вагнера" - всего лишь исключение из правил.

Тем временем, пока идут резкие заявления, цены на нефть растут, что, чрезвычайно выгодно самой России. При цене 25 за баррель, за счёт накопленных резервов (тут речь идёт не только о пустом или почти пустом резервном фонде - речь и о других "кубышках" в общем), РФ может существовать без особых проблем (в том числе поддерживать войну в Украине на теперешнем уровне) 5-6 лет как минимум. А цена сегодня уже перескочила отметку 72 бакса за бочку. Дальше считайте сами.

Сейчас мне вспомнят про санкции. Да, они есть и они чувствительны. Но санкции работают не "сегодня на сегодня". Европа, Штаты, органичивая технологическое сотрудничество, создавая проблемы большим компаниям пытаются лишить Россию перспективы развития. Санкции не угрожают бизнес-модели "страна -бензоколонка", они расчитаны на перспективу 5-10-15 лет как минимум. Тогда, на фоне развития мировой экономики начнётся влияние технологического отставания России. И вот на этом этапе балас сил изменится, что приведёт к ухудшению позиции Кремля в разговоре с сильными мира сего.

Проблема Украины в том, что ожидать "победы", которую принесёт в клювике европейский или американский голубь мира тупо! Те самые 5-10-15 лет нам надо прожить. А финансовые возможности РФ.. смотри цены на нефть.

Кроме того, большое количество кризисов, в которых задействована Россия расширяет возможности компромисса - так называемой большой сделки. И тут бабушка надвое сказала, что более важно для того же Трампа: сдерживание Китая, ядерная программа КНДР, рост влияния Ирана, большой котёл противоречий в арабском мире, безопасность Израиля или украинский флаг над Донбассом и Крымом.

Вторая проблема описана выше на примере Сирии - если происходит столкновение больших игроков, то "отгребают" не они сами, а их местные союзники. В этом нет ничего удивительного - это просто напросто дешевле, проще и безопаснее для мощных государств - в каждой отдельной операции ты заранее имеешь преимущество. То есть в случае большой заварушки, догадайтесь с трёх раз, кто будет в роли "отгребающего".

Находимся ли мы в ней сейчас? Лишь отчасти, даже с учётом орков на востоке страны и отжатого Крыма.

Какой вывод из всего этого? Очень простой - если ты хочешь даже не победить а просто выжить, ты должен становитья сильнее, умнее, хитрее, чем все твои союзники. Совмещать в своей политике тактику ежа, медоеда (реально отмороженная животина) и комодского варана. Как минимум сделать так, чтобы связываться с тобой было очень больно и заоблачно дорого даже, если противник по всем раскладам имеет шансы победить.

То есть перестать надеятся на доброго дядю, Господа Бога, а тупо остраивать еффективное и "зубастое" государство.

- Без соплей об "общих ценностях" ради которых другие должны прикрывать наш зад;

- Без слёз о минувших годах, когда нам что-то обещали, когда трава была зеленее а женщины (или мужчины) красивее;

- Чётко осознавая своё текущее положение, не пытаясь его приукрасить и выдумать очередной "глобус страны";

- Осознавая интересы более сильных игроков и анализировать где и как можно вплести в них свои собственнные. Для этого не блеять про помогите. ценности и выбор, а предлагая конкретную выгоду, перспективу;

- Строить политику, исходя из ожиданий худшего (если будет лучше - будет приятный бонус), а не рисования в уме сказочных перспектив;

- В конце коноцов перестать считать свою страну "Богом даной землёй наших предков", Если мы наконец не начнём её воспринимать землёй наших детей, которая у них будет тогда и только тогда, когда мы будем эффективными - нас разотрут.

Мир в очередной раз начинает лихорадить. В таких кризисах выживают только сильные, умелые, смелые, хитрые и циничные. Все остальные уходят на страницы учебников истории как интересные проекты, убитые лузерами.

Как-то так.