Свято наближається, або скільки коштує зібрати дитину до школи

Останні кілька тижнів у них тільки й розмов, що про школу. І спробуй лишень не піти з ними за покупками, добре хоч старша донька уже студентка і збирається сама. А поки діти вибирали зошити і «канцелярію» до смаку, я рахував і спостерігав за іншими покупцями. У дітей очі горять від різноманіття, а у батьків руки трусяться, коли вони оплачують покупки.

Для дітей усі збори починаються, звісно, з канцтоварів. Від цих різнокольорових фломастерів, гумок, альбомів, зошитів і ручок їх буквально не відтягнути. А батькам за найскромніший набір доводиться викласти близько 500 гривень.

У середньому ж, канцелярські знаряддя, необхідні для школяра, обійдуться в близько 1000-1500 грн. І це без «елітних забаганок». На прилавках можна знайти і гумки по 64 грн., і пенали за 649 грн. Але це уже очевидно для тих, кого ціни явно не хвилюють.

Найбільше витрат – на шкільну форму. Були з сином Данилом на київських ринках. Там найдешевша форма для хлопчика від турецьких виробників стартує з 800 гривень за костюм. У середньому костюми коштують 1000-1300 гривень. В магазинах речі більш якісні. Костюм з нормальної тканини на Данила знайшли за 2000 грн. Сорочки міряли по 250 грн. на ринку і 350-600 грн. у магазинах. В цілому на одяг для хлопчика потрібно від 1500 грн. за речі доволі сумнівної якості до 3000-3500 грн. за більш-менш придатні для носіння речі.

Не дешевше обійшлося одягнути і молодшу дочку Дарину. Сарафан коштує від 450 грн., а костюм спідничка-піджак – 800-1100 грн. Це на ринку. У магазинах за шкільний сарафан доведеться викласти від 800 грн., в той час як костюм обійдеться не менше ніж 1500 грн. Якщо ж додати до цієї суми ще блузки, які коштують від 180 до 750 грн., бантики та аксесуари, то українська школярка обходяться майже як принцеса.

Дитяче взуття стартує від 500 гривень. Спортивна форма – від 350, кросівки від – 300 грн.. Рюкзака дешевше 400 гривень не знайти, а хороший, з ортопедичною спинкою, обійдеться в 900-1250 грн.

Тож, навіть за найскромнішими підрахунками, зібрати дитину до школи цьогоріч обійдеться у 3500 грн. Якщо ж орієнтуватися на більш-менш якісний сегмент, то сума шкільного набору сягатиме 6000-8000 грн.

Я вже мовчу про спеціальні зошити, підручники, благодійні внески на охорону, у фонди класів і на ремонти і багато іншого. Зовсім скромний збір до школи на «безкоштовне навчання» обійдеться батькам щонайменше у три мінімальні зарплати, якими так пишається наш уряд.