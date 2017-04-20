Страшний сон Чавеса: венесуельці повстали проти "прогресивного соціалізму"

Революція венесуельського народу це - крапка у розумінні людством всієї повноти соціалістичного обману та соціалістичної пропаганди.

У Венесуелі проходять масові акції протесту проти чинного президента, послідовника Чавеса Ніколаса Мадуро.

Опозиція говорить про те що "Венесуела рухається до диктатури", про те що "тиран планує правити вічно", про те що "енесуельский народ має повстати проти дикого, минулостолітнього соціалізму Чавеса", про те що "Мадуро займається репресіями та обманює вільних людей Венесуели", про те що "Венесуела перетворюється в африканську диктатуру на чолі із Мугабе"...

І справді: чи можливо розвиватися народу, котрий не здатен вибороти своє свободи та не може скласти іспит на вільних людей? Без прав людини та демократії, - влада в дежраві завжди буде належати лишень купці обраних, котрі будуть користуватися сном людей та грабувти ресурси країни.

Стає також очевидним, що Мадуро це маріонекта світової закуліси, котра прагне примусити венесуелський народ до покори та продожвити викрадати національне багатство Венесуели...

Соціалізм це завжди бідність та диктатура, - і венесуельці це добре пам"ятають із безумного правління Чавеса, котрий говорив про "велике протистояння Венесуели світовому злу" і про те що венесуельці "мають повстати проти диктатури Америки"... - та самі венесуельці живуть в жаху голоду та деградації, а Америка будує новий світ благополуччя, в який Венесуела може потрапити якщо переможе Мадуро, а може - залишится поза світовими процесами, полишивши свою землю у сипучих пісках соціалістичного диктату.

... Народи світу уже зрозуміли, що лишень демократія може дати їм такий рівень життя як у Європі та в Америці, - і що європейці живуть заможно не тому що "викрадають чуді багатства", а тому що " взяли владу над ресрусами країни у свої руки та керують діями свого уряду"...

Тож венесуельці продовжують свою війну за виживання, - а тим часом диктатор Мадуро вже говорить про "змову американських маріонеток - опозиціонерів з метою повалення прогресивного соціалістичого ладу Венесуели, який венесуельський народ отримав завдяючи великій місії батька Чавеса"...

Венесуельці зрзоуміли, що казки про "соціалізм, який годує народ", - це пропаганда негідників, котрі тримають свою владу над народом, затуманюючи мізки людей "великою працею на благо венесуельського народу та місією проти заздрісних та злих капіталістів, котрі експлуатують людство", - це розповіді для слабоумних аби вкинути Венесуелу у рабство та бідність.

І саме тому вслід за венесуельцями революції проти відсталих тиранічних режимів, котрі самі експлуатують людей та грабують свої країни, - будуть проодвжуватися у всіх кінцях Землі аби люди могли отримати те що заробили, а не те що корумпована влада дає народу після розподілу національного прибутку "господарями світу"...