Що зробив "вчитель управління" за рік?...

14 квітня 2016 року Володимир Гройсман сказав: "Я вам покажу, що таке управління державою". Чого ж досяг найбільш вербально-рішучий український Прем‘єр-міністр за цей рік?...

В якості головного із досягнень Уряду Гройсмана називають зростання ВВП на 1,8 %. Але ж, якщо «очистити» урядові розрахунки ВВП від статистичних маніпуляцій (зокрема, маніпуляцій із показниками інфляції), то виявиться що за останній рік наш ВВП не лише не зріс, але й зменшився приблизно на 1,2-1,5%. Щоб зрозуміти це, варто просто підрахувати сімейний бюджет. Зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, які за нинішнього уряду підстрибнули на 147,5%, дає значно більший вплив на інфляційні процеси, ніж офіційні 13%. Отже, всі переможні реляції уряду – це лише жонглювання статистикою.

Що ж відбувається насправді? Будемо розбиратись!

Якщо у 2015 році український експорт становив 38,127 млрд дол. США, то у 2016 році цей показник зменшився до 36,362 млрд. дол. Втрати за рік склали 1,76 млрд.дол., або 4,6% від обсягів попереднього року. При цьому мова йдеться про падіння товарообігу не з РФ, а чомусь із такими країнами як: Бельгія (-15,3%), Велика Британія (-13,6%), Португалія (-28,8%), Франція (-8,9%).

Дивно, але експорт з України впав навіть в ті країни, з якими ми мали особливі торгівельні відносини і діючі режими вільної торгівлі: В'єтнам (-10,6%), Ізраїль (-18,2%), Канада (-4,2%), Туреччина (-26,1%). І навіть дружні до нас пострадянські країни стали купляти набагато менше українського: Азербайджан (-22,2%), Грузія (-2,9%), Молдова (-8,2%).

Якщо в Уряду Гройсмана і була якась експортна політика, то її слід визнати вкрай хибною.

Але рекорди і «дива урядування» на цьому, нажаль, не закінчуються…

Якщо у 2015 році імпорт в Україну становив 37,5 млрд.дол., то в 2016 році цей показник сягнув 39,2 млрд. дол., тобто країна імпортувала на 2,88 млрд. дол. більше, ніж експортувала. Це є ознакою класичної хвороби сировинної та низькопродуктивної економіки. Щось подібне в сучасному світі можна побачити хіба в таких країнах, як Гана чи Гондурас.

Компенсувати ризики та убезпечити економіку від інфляції та девальвації гривні дозволило б зростання обсягів іноземних інвестицій, проте негативні тенденції проявилися і в інвестиційній сфері також. Із 1,5 млрд. дол. інвестицій в українську економіку у 2016 році, 1,3 млрд. дол. склали інвестиції із Росії, в той час, як інвестиції із європейських країн стрімко скорочувалися. Мабуть це єдиний у світі приклад того, як під час війни, в економіку країни вкладають кошти не партнери і союзники, а агресор!?!

Очевидно, що цивілізований іноземний інвестор оцінює економічну політику Кабміну Гройсмана як незадовільну.

Якщо проаналізувати динаміку виробництва основних видів промислової продукції, то там ми теж побачимо суцільне і невпинне падіння. Скорочується чомусь не лише виробництво кам‘яного вугілля, нафти, природного газу, залізної руди, піску, солі та ін., але й фруктових соків, масла, сирів і навіть хлібу. Гірше за все, що відбувається все це не в наслідок якихось там реформаторських розрахунків або структурних перебудов у системі виробництва, а абсолютно стихійно і не керовано.

Товар Падіння Кам’яне вугілля 0,4 млн.тон Нафта 0,3 млн.тон Природний газ 200 млн.куб.м. Залізні руди 8 млн.тон Піски 0,4 млн.тон Сіль 0,35 млн.тон Фруктові та овочеві соки 0,03 млн.тон Маргарин 0,008 млн.тон Масло вершкове 0,043 млн.тон Сири жирні 0,022 млн.тон Хліб 0,1 млн.тон Взуття 0,5 млн.пар Антибіотики 0,0023 млн.тон



Тож, на сьогодні, єдине що яскраво показав Кабмін В. Гройсмана: країні яка веде війну і шукає своє місце в Європі, потрібен не «Уряд-спостерігач», а команда ініціативних топ-менеджерів найвищого ґатунку.