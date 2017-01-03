Люди, що не можуть стати друзями богів.

Американський президент виголосив промову у Сенаті. Що може зробити Трамп аби Америка відійшла від дефолту та ненависті усього світу до цієї держави, яка гаратнувала усім успіх та свободу, а привела до кризи та бідності? Напевно нічого, бо вже всі все зрозуміли: Трамп буде говорити про нову силу та відновлення впливу Заходу після того як Росія відродилася та почала наступ на американські інтеерси. Коли Америка хотіла змінити світ - самі американці вірили у свою місію, у велику ціль побуудвати справедливий світ у якому будуть жити заможні люди... Та це обернулося у крах. Демократія програла і тепер усі впевнені, що лишень авторитаризм та сильний лідер може прогодувати людей - всі хочуть їсти та дивитися шоу, нікому не потрібна політика та аналіз. Американці справді створюючи ілюзорну свободу дають людям того чого вони хочуть, - та чи можуть бути бажання людей дотичними до справжніх інтеерсів людства? Ні. Та це все лишень мігрень - американці думають, що Трамп відновить вплив Америки та вриве силу цієї нації від Росії, яка поглинула свободу та чекає на нові жертви.

Росіяни справді хочуть боротися зі свободою - та іти до диктатури, - та чи може Америка дати людям свободу? Свобода це внутрішнє відчуття людини, яка отриала досвід та знання, а обіцянка боротися за свободу це не інспіровані революції та підтримка опозиції, бо опозиція зазвичай ще гірша ніж влада. Росія пішла своїм шляхом - росіяни прагнуть вчитися життю та не думають про якусь нематеріальну свободу, яка може лишень заважати жити. Та американці розуміють, що лишень вільна людина може бути багатою - той хто залишається рабом не знає що таке життя та не може нічому навчити інших людей, які хочуть вчитися та виживати на валсних помилках. Насправді люди лишень стали біль залежними від грошей та втравтили свободоу - ніщо не може замінити відчуття власної спроможності боротися проти зла. Американці хочуть будувати світ. який буде наповнений світлом та стане комфортним місцем для людей. Життя має бути сильним та вільним. Та чи може Америка, яка сподівається на спасителя прринести волю чужим людям, які її ненавидять?

Європейцці живуть у своєму світі та ковтають антидепренсанти після того як Європа увійшла в затяжну кризу та програла свою ьитву за свободу - корпорації пожерли душу людини та вкинули її помирати на узбіччі світу. Олігархи купити людей та почали торгувати людьми. Наркотики стали єдиний спасінням для світлонош, які хочуть щось змінити та не здатні справитися із відчуттям того що люди є злом, що не хоче жити, а хоче дише вбивати життя та добро, яке ще залишилося в цьому світі як нагадування для людей. що існує альтеранатива самопоїданюю...

Америка може принести свою модель життя для інших людей - та Америка гартувалася у важкій боротьбі зав иживання, а люди світу просто є людьми, які хочуть щоби їх годували та видавали вчано зарплату, яку вони заробили нецікавою рообтою. Одноманітне життя нікого не задовольняє - треба дати людям фальшиве шоу аби вони продовжували залишатися рабми. Американці також раби - вони не стали справді вільними людьми, бо свобода це не товар, її за гроші не купити, до свободи треьа прийти важкими зусиллями та роботою над сообю. Американці працюють та сподіваються що їм удасться купити весь світ та перетворити людей у своїх друзів - та немає нацції, як би зрівнялася з американцями. В американців немає друзів -люди це раби, що хочуть аби їх не турбували із неважливих питань. Всі хочуть продовжувати сон та відчувати власнув ладу над собою, мріючи про великий світ, який дасть їжу та гроші, - та ніхто не розуміє, реальності: ми лишень тварини, які потрапли у соціум, бо їм змінили ДНК та дали технології, та наука людини не може зробити якихось проривів, ми помираємо так і не знаючи що таке життя звідкіля воно взялося. Тож жити аби померти та просто прожити своє чергове життя після ще одної інкарнації на цьому світі це все що може оримати людина від світу. А Америка шукає філософію та сенсу буття, - саме тому американці ще одвого будуть експеремсентувати над сообю та іншими людьми, підкреслюючи свою богоподібність та її ніхто не зрозуміє, бо всі можуть лишень робити те що їм скажуть та споживати енергії цього світу, впадаючи у рабську кабалу до богів, які піклуючись про людей все же не забувають про обман, яких ходить по п"ятах за людиною...