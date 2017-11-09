Саакашвили усилит диктатуру в Украине

Один вопрос витает в воздухе: зачем он это сделал.

Один вопрос витает в воздухе: зачем он это сделал. Зачем Саакашвили перешёл границу на глазах у растерянных пограничников, которые пытались остановить беспредел, не применяя оружия?..

Шоу длилось целый день. Зрители наблюдали, как Саакашвили при поддержке депутатов, а также известных грантоедов сделал откровенно нелегальный переход. И вопрос, зачем, зависает в воздухе. Власть Саакашвили в Украине не получит. Если акция организована ради пиара, то, по-моему, игра не стоит свеч. Чего он действительно может добиться своим «прорывом», так это усиления диктатуры.

В Украине и так очень богатый опыт правовой анархии: захвата толпами административных зданий, блокирования автодорог, бросания чиновников в мусорные баки, свержения президентов. В результате огромное количество молодых людей живут в беззаконии, не считая закон законом. Беззаконие (и гражданское в виде краж, и политическое в виде взрывов авто и убийств) вышло на улицы. И на этом фоне Саакашвили демонстративно, вызывающе незаконно пересекает границу.

Какой месседж властям Украины? Вы — никто, и звать вас никак, и граница ваша — не граница. Это удар по самой сути госуправления, потому что власть, которая не может применить власть, это не власть. Простите за тавтологию.

Почему поступок Саакашвили усилит диктатуру? Теперь если президент Пётр Порошенко не примет жёсткие меры по отношению к Саакашвили, это будет свидетельством для всех остальных, что с президентом можно не считаться, что его можно критиковать, а значит, и свергнуть тоже можно. Порошенко уже как бы и не Акела, он промахнулся.

Какой посыл населению Украины? Если вас много, если вы нравитесь большинству, если вы вооружены, то вы можете попирать закон, как хотите. А это значит, что общество приблизится к государственному перевороту, потому что слабую власть не уважают.

Если Порошенко ждёт та же участь, что и Януковича, то следующий, кто придёт к власти на плечах этой толпы, будь то Саакашвили, Тимошенко, Аваков или ещё кто-нибудь, вынужден будет устанавливать диктатуру. Чтобы контролировать ситуацию, потребуется Наполеон, который пальнёт по разбушевавшейся толпе картечью.

Таким образом, либо Порошенко «прикрутит гайки», либо следующий президент.

Возвращение Саакашвили в Украину связывают с созданием пула политиков, которые сопровождали его во время «прорыва». Якобы формируется альтернативная политическая сила, новая оппозиция президентской клике. Это не так.

Во-первых, у Саакашвили, Тимошенко, Наливайченко, Найема и других попросту нет достаточного финансирования. Во-вторых, у этих политиков, в их идеологии (если это слово вообще можно употреблять по отношению к ним) нет ничего общего. В толпе, которая дралась за Саакашвили уже раздавались крики «Тимошенко нам не нужна!» А завтра и все остальные не будут нужны.

Что они станут делать без финансовой поддержки? Возьмутся за руки, как социалисты, коммунисты и Блок Тимошенко в начале 2000-х, идти по городу и кричать «Повстань, Україна!» А толку? Большая политика любит большие деньги. Но на данный момент в Украине есть только один олигарх, готовый к широкомасштабному финансированию политических проектов. Это сам президент, Пётр Порошенко.

Balashov.com.ua