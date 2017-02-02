Румунська революція

Румуни повстали проти диктатури корупції.

Акції протесту в Румунії - це атака людей на бюрократів, які намагаються утвердитись на своїх посадах аби продовжувати грабувати народи. Румуни стали до боротьби за свою державу, щоб відібрати свою країну в паразитів .які хочуть вкрасти ресурси та знищити румунський народ голодом та бідністю.

Зараз у світі йде війна за владу та гроші - і маріонетки тіньової влади олігархів стали до верстату, щоб намагатися штампувати закони, які захищають корупцію та злодійство, яке нищить Румунію та веде її до кризи, що вкине народ у агресію та насилля проти влади, яка розв"язує справжню атаку на закон та справедливість.

Румунія це багата країна, яка виробляє великий обсяг світового валдового продукту, - саме тому шахраї хочуть утвердити в законах право безперешкодно викрапдати бюджет та забирати в людей останнє аби люди помирали від несправедливості, яка веде до відбирання землі та енергії, яка належить людям, а не маріонетковим чиновникам ,які обкрадають народ, забираючи те, що по закону належить людям.

Румуни прагнуть відновити дію Конституції, яка говорить, що держава належить народу: війна проти закону та права - це першочергове завдання шахраїв, бо якщо закони почнуть діяти вони втратять владу та сядуть у в"язницю. Саме тому вони хочуть знищити Конституцію та розпочати масштабний пограбунок громадян, які уже зрозуміли, що ціль олігархів, які фінансують політичні партії та брехливі вибори, - вкинути людей в невігластво та темноту, що відбирає в людини усвідомлення того в якій ситуації вона опинилася.

Повстання румун проти корупціонерів - це загальносвітова тенденція, що говорить нам про те, що люди уже не будуть залякані терористами, яких фінаснують уряди, що нібито з ними боряться та підуть проти системи ,яка нищить особистість. Румуни розпочали свою боротьбу за свою державу, яку в них відбирають ті за кого вони голосували на виборах. Можуть сказати, що не треба розхитувати човен та зберігати стабільність, - та ця сумнівна стабільність потрібна олігархам, які не платять податків, вивозячи награбовані гроші в офшори та державним чиновникам ,які беруть хабарі та продають майбутнє Румунії проходимцям ,які забирають останнє в сімей.

Саме тому революція в Румунії - це шлях до встановлення законіфв правди та війни за свою дежржаву, контроль над якою ще треба заслужити аби влада народу стала сильною та утвердженою активними громадянами, які взяли ситуацію в свої руки та почали саджати по тюрмах корупціонерів ,які створили велику піраміду відмивання коштів та платячи ренту авторам корупційних схем наживаються на довірливих громадянах, які залякані телевізором не розуміють, що якщо в державі установлена влада брехні, то спокою та стабільності в такій державі не буде ніколи: відновлення справедливості це революція, що приведе до нового порядку життя та функціонування країни, яка має належити народу...