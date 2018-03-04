Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
Переведемо її у долари та перерахуємо на калорійність 6000 ккал, що є найбільш поширеним стандартом цінових індикативів.
2525*6000/5200/26,2 = 111,2 дол США.
Нижче скрін із свіжого видання Platts із цінами у різних точках світу. Як бачимо українське вугілля найдорожче і з великим відривом.
- на 53,4% дорожче, аніж у портах Балтики
- на 45% дорожче, аніж у портах Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA)
- на 48,3% дорожче, аніж у портах Колумбії
- на 31,1% дорожче, аніж у порту Річардс Бей (ПАР)
- на 24,2% дорожче, аніж у портах Туреччини. І це при цьому, що Туреччина є великим імпортером вугілля - понад 30 млн тон - це більше, аніж все українське споживання за рік.
Варто також памятати:
1. Окрім такої ціни вугілля, у нас у державному бюджеті на 2018 рік закладено понад 2 млрд грн дотацій на вугільну галузь.
2. Рента на вугілля в Україні одна із найнижчих у світі: 0,75%. Тобто її майже немає.
3. В Україні вугілля нижчої якості, а саме підвищена зольність та сірка. У Україні середній вміст сірки біля 2%, у вказаних портах не більше 1%. Більший вміст сірки означає знижки до ціни, але у нас навпаки.
4. Керівник ДТЕК М. Тимченко казав, що їх вугілля непрохідне на експорт через високий вміст сірки. Але в Україні це вугілля вдається продати по цінах найвищих у світі.
Теплоелектростанції погоджуються купувати таке дороге вугілля, хоча навколо все вугілля дешевше і кращої якості. Оплачуюють таку ціну споживачі у тарифі на електроенергію. Ці ТЕС забирають половину всіх грошей із енергоринку і є основною причиною зростання роздрібних тарифів.
85% українського вугілля та 80% теплоелектростанцій володіє компанія ДТЕК Р. Ахметова.
Звичайно, така ситуація можлива лише при надзвичайній монополізації ринку. А також в умовах змови на високому політичному рівні, в якій беруть участь і деякі політики та чиновники.
Тому я і називаю такий бізнес політичним. Бо в жодній країні світу в умовах конкуренції не вдалося би продати таке вугілля по такій ціні.
Підняти в країні рівень доходів - не вдається. Але зробити найдорожчим у світі вугілля, яке продає Ахметов - виконано.
Ось така вона казкова формула Роттердам+.
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