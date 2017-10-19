Революция будет

Не в этот раз, так в следующий, потому что градус протестных настроений в обществе очень высок.

Потому что власть сама - своей беспомощностью, своей глупостью, своей жадностью - раздувает пожар народного гнева. И те, кто уже вышел под Раду - выступили не за "большую политическую реформу", а против режима Порошенко. И те, кто не вышел ещё - выйдут не "за", а "против".

Мало кого волнует депутатская неприкосновенность, потому что все знают, что контроль над парламентом находится в руках президента. Мало кто верит в выборы по партийным спискам, когда в стране нет настоящих массовых партий, а почти все СМИ, деньги, реальная власть - у правящей "элиты". Не исправит ситуацию и независимый антикоррупционный суд, потому что все прекрасно понимают, что главный коррупционер сидит на Банковой.

Изменить ситуацию в стране - свести на нет коррупцию, закончить войну, сделать экономику эффективной, восстановить справедливость - может только революция, потому что такие изменения - революционные. Никакие косметические большие и малые политические "реформы" не могут решить главный вопрос - вопрос власти, которая сегодня в руках правящего феодального класса.

Этот правящий класс - мерзкое потомство партноменклатуры и криминала; он захватил национальные богатства, паразитирует на экономике, грабит наши кошельки, и совершенно не заинтересован ни в каких реформах. И в окончании войны тоже не заинтересован, потому что война стала хорошей ширмой для ещё большего обогащения и поводом для консервации режима.

Сегодня этот режим сохраняется не потому, что опирается на штыки правоохранителей. А только потому, что нет объединяющей идеи, цели, смысла, программы, людей, которые могут зажечь, и повести за собой. И как только эти люди появятся, эти цели наметятся - взрыв неизбежен. Только тогда, и не раньше. Потому что никто не хочет наступать на одни и те же грабли в третий раз.