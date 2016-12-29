Реформы шахмат...

... на большой шахматной доске Украины во времена жить по-новому.

У нас, как это хорошо известно тем, кто хоть немного следит за новостями, прошли выборы в объединенные территориальные громады - вершина административной реформы.

Вот только мне эта "реформа" напоминает, как если бы кто-то решил реформировать игру в шахматы, а в итоге просто переставил пешки с одних клеток на соседние и объявил это реформой.

Так же и на большой политической шахматной доске Украины. Реформу провели. Выборы провели. А по факту, что поменяли?

Теперь в Украине, кроме 490 административных районов, 176 городов областного и республиканского подчинения, есть 184 объединенных громады, которые в своем большинстве просто-напросто подменяют функции административных районов.

Им передали бюджетные права. Но теперь появилась реальная угроза, что правами этими они воспользуются так, что бюджетники - врачи и учителя - просто останутся без зарплат. На них, как и в прошлом году попросту будут экономить. Так кому нужна такая административная реформа? И называется ли реформой простая перестановка пешек?

И главный вопрос: не боится ли гроссмейстер, играющий на этой шахматной доске переиграть сам себя?