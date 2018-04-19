БЛОГИСуд над Януковичем ведет только к его реабилитации в массовом сознании.
Реабилитационный суд над Януковичем
Суд над экс-президентом Виктором Януковичем по делу о государственной измене Украине, похоже, подходит к своему завершению. Следующим этапом судебного процесса должны стать дебаты сторон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Не стоит сомневаться, что итогом процесса, конечно же, станет обвинительный приговор Януковичу, который вынесет самый честный судья самого честного Печерского райсуда Киева Владислав Девятко. Правда, на самом Януковиче это решительно никак не отразится, ведь его осудят ЗАОЧНО.
Так каков же будет результат обвинительного приговора Януковичу?
Похоже на то, что весь судебный процесс и приговор как его итог лишь реабилитируют Януковича в глазах значительной части общественности, более или менее внимательно смотрящую новости и походя следящую за ходом процесса "Украина против Януковича".
Во-первых, выбрана самая скользкая тема, по которой можно было бы судить экс-президента: государственная измена. Ни коррупция, ни превышение полномочий, а именно госизмена - что доказать труднее всего.
Во-вторых, до общества крайне слабо доносятся аргументы обвинения. Обвинение, скорее, подается как аксиома, что еще раз продемонстрировало вчерашнее заседание суда, где рассматривался фильм о захвате Крыма, где фигурирует Путин и его окружение. Вопрос: как это доказывает вину Януковича? Вопрос остался открытым.
В итоге дело Януковича постепенно превращается в "белый шум", а информацию по этому поводу люди просто пропускают мимо ушей, не предавая ей значения. Лучшей стратегии по реабилитации Януковича Юрий Луценко придумать просто не мог.
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19 04 2018 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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