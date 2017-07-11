Приватизация. Провести нельзя откладывать

Украинцы продолжают отрицать очевидное. Продолжают говорить, что мыть руки перед едой – это выдумка олигархов и мировых империалистов. И тут не понятно, что первично. Бідні бо дурні. Или дурні бо бідні. В очередной раз на этой неделе мы увидим союз коррупционеров и популистов. Теперь они вместе будут оппонировать "закону о приватизации". Даже не смой приватизации, которая саботируется уже 3 года, а по хорошему 25 лет, а закону, который делает этот процесс прозрачнее.

Анонс союза популистов и коррупционеров вышел в пятницу, когда настоящий полковник прочитал интервью представителя МВФ в Украине и выдал тезисы «баба Яга против». Против он был «земельной реформы», «приватизации» и повышения тарифов. Что интересно, полковник, со свойственной военным диктаторам и сержантам прямотой выдал, что все эти условия требует не МВФ, а украинский олигархат. Очень сложно представить, как украинская гидра едет в Вашингтон и уговаривает МВФ (мировую закулису, рептилоидов) отстаивать их интересы. Еще сложнее понять, почему во всем мире это норма, а у нас – условия олиграхата. Более того, простая человеческая логика сталкивается с противоречием, почему «земельная реформа» - это в интересах олигархов, если сейчас именно аграрные бароны выигрывают от отсутствия рынка, что позволяет им за копейки арендовать землю у крестьян, которых лишили их законного права распоряжаться своим имуществом. Простая человеческая логика не видит, почему олигархи выигрывают от повышения тарифов, если при выравнивании цен для промышленности и населения они теряют возможность зарабатывать на разнице цен, продавая промышленности газ, который отражают как потребленный населением. На этом арбитраже сделаны не малые состояния и построены многие жилые комплексы в Киеве. И, наконец, логика не видит, почему приватизация в интересах олигархов и коррупционеров, когда сейчас они контролируют денежные потоки государственных компаний, списывая все убытки на налогоплательщиков.

И так, приватизация. Пока что в плане приватизации у нас самый слабый прогресс среди всех реформ за последние 3 года. Почему у популистов и коррупционеров так легко получается убеждать людей, что приватизация - это плохо? Все дело в 90-х. В прививке приватизацией, которое общество получило в начале 90-х годов. Да и на протяжении дальнейшей истории Украины. Как россияне получили прививку демократией, насмотревшись на пьяного Ельцина, и выбрав потом диктатора, так и украинцы получили прививку приватизацией и теперь играть в игру, которую для них выбирают коррумпированные чиновники. Дело в том, что то, что общество считает приватизацией, и то, что подразумевает МВФ, совершенно разные вещи. В Украине не было приватизации. За исключение одного кейса – повторной продажи Криворожстали. Все прочее, то, что у нас принято называть приватизацией, когда государственные предприятия перешли под контроль олигархам, никакой приватизацией по сути не являлось. Это было что угодно, схемы, первичное накопление капитала, воровство. Но не приватизация. Но люди, стоящие над схемами, называли это приватизацией. Выработав у людей аллергию на это слово. И теперь те же люди, или их ценностные наследники, паразитируют на этой аллергии, втюхивая обществу мысль, что приватизация – это плохо. Шикарная стратегия. И эти же люди сидят на потоках и пилят. «Пилите, Шура, пилите. Они золотые». И это правда. Контроль над государственными компаниями – настоящее золото.

Что такое настоящая приватизация? Это продажа на открытом и честном аукционе государственной собственности. Когда все участники равны, когда нет дополнительных условий. Когда от покупателя не требуют 10 лет опыта работы на украинском рынке полиэтиленовых пакетов, любви к футболу или фамилии на букву А. И когда торгуясь между собой, покупатели формируют честную цену. Все. Больше ничего. И не бойтесь, что на такой аукционе что-то купят олигархи. Суть этих людей в том, что они никогда не платят честную цену. И сталкиваясь с прозрачными условиями просто отползают в тень.

И теперь, почему же она нужна. Эта приватизация. Не будем рассуждать о том, что государство не эффективный собственник. Эти слова сказаны были уже тысячи раз и приелись. Можно лишь отметить, что в Украине в сотни раз больше объектов государственной собственности, чем, например, во Франции. Вопрос, делает ли это нас богаче, чем французы, оставим риторическим. Но важно понимать, что наличие государственных компаний в принципе не делает нас с вами богаче. Потому что предприятия не принадлежат народу, налогоплательщикам. Они принадлежат чиновникам, которые его контролируют. И там происходит приватизация прибыли и национализация убытков. Делает ли это кого-то богаче? Да, тех самых чиновников. И как всегда за счет народа. При этом, государство ничего не теряет, продав предприятие. Ведь условный завод все равно остается на территории Украины. Платит налоги. Платит зарплаты. Пример Криворожстали – снова показательный. После этой приватизации хорошо стало всем. Бюджет получил много денег, завод – качественный менеджмент и сотни миллионов инвестиций. Государство остается регулятором.

Что даст приватизация? Принято считать, что деньги. Но это не самое важное. Сумма, которую заплатят на конкурсе, это последнее, что нас должно волновать. Для Украины крайне важны инвестиции. Без них не будет экономического роста. А значит не будет и роста пенсий и зарплат. Чистая и прозрачная приватизация – это сигнал инвесторам. Что в Украине их ждут. Поэтому принципиально важно продать крупные объекты, которые привлекут крупную рыбу. Акул. И за которыми всегда следуют косяки рыб поменьше. Так устроен мир глобальной экономики. И нам нужно играть по его правилам. Если мы хотим быть успешными. Приватизация – это также значительное уменьшение коррупции. Если нет смысла бороться за контроль над предприятиями, то и меньше смысла идти в политику для коррупционеров. Привлекательность власти снижается. И это тоже глобальный позитив. И только потом можно говорить о стоимости активов. И важно понимать, что с каждой успешной продажей потенциальная стоимость актива будет расти. Шаг за шагом. По мере роста ажиотажа, который мы сами и должны сформировать честными и прозрачными конкурсами. И главное только начать.

Поэтому приватизация важна. И поэтому так важно принять закон о приватизации. Который ускорит процесс и сделает его прозрачнее. Но еще важнее запустить сам процесс. Ведь последние 2-3 года ничего не мешало власти сделать большую приватизацию. Но ее откладывали. По понятным причинам. Каждый день работы государственного предприятия – это миллионы долларов в копилку благополучия чиновника и его внуков. И минус из пенсий и зарплат для остальной страны. И чем раньше это поймут люди, тем больше они будут требовать это от политики, и тем успешнее будет страна.