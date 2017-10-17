При нормальном законе о выборах коррупционеры потеряют свою неприкосновенность уже через 2 года

Неприкосновенность важна, но это больше популистическая тема. Да и при нормальном законе о выборах больщое число коррупционеров потеряют свою неприкосновенность уже через 2 года. Антикоррупционный суд важен – но так уж получилось, что Суд требует МВФ, а он более эффективен, чем улица. И если у МВФ не выйдет, то у улицы и подавно. Тем более, что большей части населения эта тема не понятна.

А вот закон о выборах – это ключевое. Как мы увидели, невозможно проводить реформы без парламента. И качество парламенте определяет и качество реформ. Это ключевое.

Так уж вышло, что с этим парламентом уже все ясно. При этом, он на порядок лучше чем предыдущий. Но все равно явно хуже, чем необходимо для быстрых и качественных реформ. И очень многое зависит от следующего парламента. А его качество зависит и от Закона о выборах.

Есть одна манипуляция – до выборов слишком далеко, зачем подымать закон о выборах? Это логическая ловушка. И она в корне неверно ставит вопрос. Закон о выборах нельзя принимать под выборы. Это просто таки противопоказано. Нельзя менять правила во время игры. Трудно себе представить, чтобы на футбольном матче, пока команды стоят в туннеле и собираются выходить на поле, меняют правила игры. И футболисты не знают, будет ли сегодня офсайд нарушением правил или нет. Закон о выборах надо было принимать сразу после выборов. Даже сейчас уже скорее всего поздно. Но его точно нельзя принимать перед выборами. Это дурная украинская традиция. Более того, когда до выборов остается 4 года, можно себе представить, как за отмену мажоритарки проголосуют депутаты мажоритарщики. Горизонт планирования в Украине также традиционно не достигает 4-х лет. А вот когда до выборов остается совсем ничего, заставить депутатов проголосовать такие изменения уже гораздо сложнее.

Ключевое изменение, которое необходимо, это чисто партийные списки. Насколько они будут открытыми, это уже второй вопрос. Тем более, даже сейчас, избиратели при должном уровне интереса, всегда могут узнать, кто же в списках политических партий. И партии несут ответственность за тех, «кого приручили». Включение коррупционеров в список- это риск. Риск потерять 1-2 процента голосов, которых потом может не хватить. И большая часть этих людей уезжают в регионы, в мажоритарные округа, где просто покупают себе мандаты. Не для кого не секрет, что давно выстроен такие технологии. И если в Киеве это может не пройти, то в Кировограде или Чернигове идет на ура. И мы получаем половину парламента, который представлен людьми, для которых реформы вообще не имеют значение. Половина парламента! После этого даже думать о «решительных реформах» нельзя. Снова получаем болото. Не говоря уже о том, что вторая половина заполнится частично популистами. В итоге, снова выкинутые 4 года.

Плохой закон о выборах – это минус 4 года для страны. Для страны, которая уже потеряла 25 лет. Для страны, которая не может себе позволить ползти вперед, а должна бежать. А нельзя бежать с колодками на ногах из мажоритарных депутатов. Депутатов, которые покупают округа. А значит делают инвестиции. А инвестиции принято отбивать. А реформами их не отобьешь. По крайней мере не в мозгах тех, кто едет в Кировоград за корочкой. Для таких людей не свойственно мышление «сделать реформу и поднять капитализацию страны в 10 раз, тем самым сделав богаче себя». Они так не думают. Уже доказано. Хоть иллюзии были. И мы получим снова половину парламента из таких людей.

Качество партийных списков может быть разное. И люди могут проголосовать за популистов. Но тут уже будет вина самих людей. И прозрачная игра по прозрачным правилам. Когда люди выбирают партии, а партии несут ответственность. И ответственность несут и люди. Мажоритарка – это тотальная безответственность. Которая легко производит болото. Болото, в котором сидит наша страна.