Про #зраду з Ryanair з позиції критичного мислення

Попереджаю, концентрація зради в цьому пості на 86% нижча ніж в середньому по ФБ сьогодні.

Що сталося?

Компанія Ryanair кілька місяців тому оголосила про вихід на український ринок, але довго не могла домовитися з аеропортом Бориспіль про умови співпраці. Переговори були складними і періодично виносилися в публічну площину. Закінчилося тим, що сьогодні, за два місяці до першого рейсу, договір не був підписаний і Раян оголосив про скасування виходу на ринок. Винними в даній ситуації компанія назвала керівництво аеропорту Бориспіль, однак скасувала і рейси зі Львова.

Які причини того, що сталося?

Раян справді є найдешевшою авіакомпанією Європи і водночас найбільш прибутковою. Таке парадоксальне поєднання досягається шляхом доведеної до ідеалу операційної ефективності і не менш ідеального вміння домовлятися про найкращі для Раяна умови з партнерами (в тому числі аеропортами і урядами). Раян вибиває собі знижки, преференції, субсидії і т.п. Їм часто прямо доплачують за кожного пасажира. Всі ці практики важко назвати ринковими, однак вони справді працюють і гарантують низькі ціни для споживачів. Раян в процесі переговорів не гребує навіть найбільш радикальними методами: в Європі мали місце кейси, коли вони відверто шантажували уряди закриттям баз і вибивали собі умови, про які МАУ могло б тільки мріяти.

Захід Раяна в Україну від самого початку був популістичним проектом, на якому піарилися цілком конкретні люди і політичні сили. Враховуючи цілі даних людей, їм було важливо зробити цей захід максимально масштабним, помпезним і швидким. Тому було потрібно завести Раян в Київ і чим швидше тим краще. Єдиним варіантом для цього був Бориспіль. Жуляни - приватний аеропорт (а отже на них не вийшло б натиснути), а Житомир, Гостомель чи Біла Церква вимагають інвестицій в інфраструктуру, тому з ними швидко б не вийшло.

Міністерство знизило збори, але цього було недостатньо щоб задовільнити Раян. Останній, відчуваючи підтримку міністерства, висунув купу вимог до аеропорту, ряд з яких було важко виконати. Важливо розуміти, що прийнявши ці умови, аеропорт створив би прецедент для всіх решту авіакомпаній, включно з базовою на три букви. Можете не сумніватися, що останні без вагань би добились таких же преференцій для себе, апелюючи рівними умовами (ага-ага, МАУ в цій ситуації мало б повне право заявити що їх утискають). Настільки масштабна зміна загнала б аеропорт в збитки і добре б не закінчилося ні для аеропорту ні для його керівництва. В нашій країні точно знайшовся би хтось, хто б скористався мутною законодавчою базою і потягнув би їх в суд за недоотримані прибутки держпідприємства чи щось таке.

Додатково, Бориспіль, будучи хабом, погано підходить для лоукостів - це реалії авіабізнесу, проти яких не попреш.

Хто винен?

Здебільшого некомпетентні популісти, які переслідуючи свої політичні цілі, поставили під удар імідж країни і шанс споживачів літати дешевими авіалініями в Європу.

То що, Бориспіль ні в чому не винен?

Не зовсім так. Вони провалили комунікацію цього всього в публічну площину і саме з їх вини це все зараз виглядає як еталонна #зрада.

А Раян?

Не виключено, що Раян все ще не закінчив гру і хоче добитися собі максимально вигідних умов. Не даремно вони закривають і Львів, який вже давно все підписав - це явний тиск на суспільну думку з їх боку, у якого мусять бути мотиви. З чисто економічної точки зору їм було б цікаво літати навіть в одне місто в Україні - у них є прецеденти і менших напрямків в східній Європі (сербський Ниш, наприклад, з потоком в 100 тисяч на рік і відсутність Белграда). Крім того, набір напрямків зі Львова з самого початку виглядав більш цікавим з точки зору ринку, ніж з Борисполя - можливо відразу був розрахунок на те, щоб вибити собі ще більше преференцій у Львові, розігравши карту Борисполя. В світлі Брексіта і насичення західних ринків Раяну дуже потрібно рости на схід, в Україна для них є цікавим ринком, хто б що не казав. Цілком можливо, що для цього залучать важку артилерію типу Пороха чи Гройсмана, які на цьому мають непоганий шанс заробити політичний капітал і завдати удару конкурентам.

Що потрібно було зробити?

Заводити Раян в регіони і робити лоу кост аеропорт для Києва в Житомирі, Білій Церкві чи Гостомелі (останній варіант пропонувало керівництво Борисполя, якщо що). Створювати нормальну законодавчу базу для розвитку, підтримки і субсидування авіагалузі і не обурюватися, якщо одним із бенефіціарів (якщо не найбільшим) буде МАУ: якщо ми за ринок, то потрібно пам'ятати, що вони - один із його учасників.

Чого не варто робити?

Панікувати, вестися на #зраду і популізм. Пам'ятайте, останній є основною причиною даної ситуації.

Що буде далі?

Те що сталося - погано, але не смертельно. Раян своєю активністю вже підігрів інтерес до України: той же Берлін зі Львова від Віззів є прямим результатом цієї активності. Останні зараз, якщо вони не дурні, мають відкривати як мінімум ще пару напрямків в Німеччину. Думаю до кінця року будуть анонси перельотів зі Львова як від Візз, так і від інших гравців. З Раяном ціни були б нижчі, але і так буде непогано. Крім того, я б не скидав останніх з рахунків зовсім: повторюся, це все може бути частиною їх переговорної стратегії - вони залишили собі простір для маневру.

UPD по мотивах коментарів:

А як працюють тоді аеропорти інших країн без збитків, викидаючи купу преференцій Раяну? Чим ми унікальні, що ми одразу б раз і в збитки?

В Європі є десятки аеропортів, з якими Раян:

а) не домовився (той же Белград)

б) з часом закрив (Ангулем)

в) літає за вищими цінами чи з іншою бізнес-моделлю (найближчий приклад: Варшава-Шопен)

г) прогнув під себе за допомогою тиску на уряд (Баден-Баден)

Бориспіль абсолютно не унікальний в цьому списку, просто в більшості випадків такого роду кейси є або менш публічним або ж в Україні про них мало хто чув, бо вони нам глибоко не цікаві (і це нормально, мені теж байдуже як там Раян домовлявся з яким-небуть аеропортом на Балканах).

Раян останнім часом почав літати в центральні аеропорти: Франкфурт-на-Майні чи Гатвік в Лондоні, який нічим не гірший за Бориспіль. Чим ми гірші?

Раян вже давно доріс до того розміру, коли на деяких ринках він може рости лише розширюючи спектр бізнес моделей, за якими він працює. Так, справді, вон літають в Гатвік, але і ціни туди вищі ніж в Станстед. В Варшаві вони теж літають в два аеропорти, але в Модліні це класичний ультра лоу-кост Раян, який возить по маршрутах Варшава-Європа, а в Шопені - внутрішньопольський перевізник, який возить пасажирів з регіонів в столицю, а також тих, хто готовий брати на себе ризик втрати стиковки.

В силу низької платоспроможності нашого ринку будь що крім ультра лоу кост моделі тут не має змісту для Раяна наступних 10 років, а отже пхати їх в Бориспіль - заздалегідь програшна ідея, яка б нікому не прийшла в голову, якби не популізм. Повторюсь, Бориспіль з'явився на горизонті лише тоді, коли в процес влізли представники міністерства - до того сам Раян пробував домовитися з Жулянами і, не виключно, що зміг би це зробити (тут ще потрібно розуміти мотивацію Жулян, яка теж не проста).

Автор - ти домогосподарка і диванний експерт, звідки ти взагалі взявся щоб тебе читати?

Автор не претендує на те, що авіабізнес для нього є чимось більшим ніж просто хоббі останні кілька років, але уважно слідкував за переговорами і дотримується думки, що будь-яку ситуацію потрібно аналізувати забравши емоції в бік і проаналізувавши аргументи і історію кожної з сторін. Тут має місце типова для сучасного світу ситуація, де більшість коментаторів ділять світ на біле і чорне, що суттєво спотворює реальну картину подій. Як часто буває, жодна з сторін не є ні абсолютним злом, ні абсолютним добром. Всі роблять свій бізнес і відрізняються лише рівнем компетентності у ньому:

- Раян займає типову для себе жорстку переговорну позицію і є напевно найбільш компетентною стороною переговорів. Автор хоче приходу Раяна, літав ним навіть в цьому році з Польщі і дуже хоче щоб наступного разу йому не доводилося стояти в черзі в Краківці перед тим як сісти на літак. І так, автор в курсі, що в Раяна бувають дорогі і навіть дуже дорогі квитки, за багаж треба платити окремо, місця для ніг в літаках мало. Тим не менше, автор вірить, що захід Раяна - це найбільший поштовх вперед, який може отримати авіаринок України.

- Бориспіль намагається займати конструктивну позицію (одна ідея з Гостомелем чого вартувала), але абсолютно провалив PR в цій ситуації. Автор періодично літає через Бориспіль і вважає його більш-менш нормальним аеропортом (надто як для нашої країни), який все ж погано підходить для лоукостів.

- Міністерство намагається зробити добре споживачам і заробити на цьому дивіденди, але робить це за принципом "цілі виправдують засоби" і "після виборів хоч потоп". Автор поважає зусилля міністерства, але вважає що останнє має менше займатися політикою і більше своєю роботою. Ситуація, коли міністр пише фігню в ФБ замість висіти на телефоні з Раяном і проговрювати варіанти - це повний фейл.

- МАУ і Коломойський мовчки жують попкорн і вже цим викликають бурхливу реакцію суспільства. Автор літає МАУ, стикався як з поганим так і хорошим сервісом у них і вважає їх посередньою авіакомпанією з поганими власниками, які не гребують неринковими методами там, де можуть це робити (чим мало відрізняються від Раяна). Автор вважає що Україні потрібні і МАУ і Раян і ще багато різних авіакомпаній, бо чим вища конкуренція - тим краще від цього споживачам, одним із яких і є автор.