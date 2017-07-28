Про український PR та міністра Омеляна у плацкарті

Ще зовсім недавно кожен пост Омеляна у Фейсбуці ряснів коментарями розлючених громадян, що посилали профільного міністра в одне з найгірших місць, які можна собі уявити. Себто у поїзд Укрзалізниці.

Літні канікули я проводила у селі. Куди там спискам літератури на літо до місцевого люду, який краще, ніж усі Чехови і Достоєвські вкупі, демонструє, що таке «маленька людина» і яке її місце у світі. Зокрема, тонкощі людської натури я любила досліджувати, спостерігаючи за колоритною парочкою стареньких Івана та Марії, чия особливість полягала у побутовому алкоголізмі і комічній сварливості.

Прийшов, наприклад, до Івана сусід у гості. Іван гукає дружину: «Марусю, свиня ти така! Вдома гості а ти знов п’яна, як чіп!» Приголомшена Марія, що якраз дрімала на печі, ображено виправдовується: «Я ж у піст не п’ю, дідьку ти рогатий!»

«Собака ти, Марусю», - проціджує Іван крізь зуби. «У хаті гості, а ти навіть пійсят грам не вип’єш».

Кому що, а мені ця історія неабияк нагадує стосунки українського суспільства і його медійних героїв. Поясню на найсвіжішому прикладі, коли у ролі Марусі опинився не хто-небудь, а міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Ще зовсім недавно кожен пост Омеляна у Фейсбуці ряснів коментарями розлючених громадян, що посилали профільного міністра в одне з найгірших місць, які можна собі уявити. Себто у поїзд Укрзалізниці.

Врешті-решт міністр інфраструктури провів незабутню ніч у плацкарті вітчизняного потяга. Своїми враженнями гордо поділився у Фейсбуці. На одному фото Омелян в позі «мислителя» зажурено дивиться у вікно. На іншому - стоїть у проході, ухиляючись від людських стоп, що звисають з верхніх полиць. В описі до драматичних світлин молодий міністр поділився враженнями від тамтешніх нужників та поскаржився на вологу постільну білизну (сподіваємося, жодного зв’язку між цими бентегами немає).

І що ви думаєте трапилося, коли міністр Омелян поділився своєю «плацкартною» історією з тими, хто його у той плацкарт посилав? Правильно, юзери активно почали звинувачувати посадовця у популізмі і казати, що той просто піариться. В точності, як поводився Іван, якому Маруся не могла догодити ні перехиливши чарку, ні будучи тверезою.

Щось подібне вже траплялося з партійним патроном Володимира Омеляна, лідером Народного Фронту, Арсенієм Яценюком. Пам’ятаєте, як під час революції, активісти зупинили його з Тимошенко на виїзді із VIP-терміналу столичного аеропорту і прочитали лекцію про рівність усіх громадян? Тоді Яценюк винувато перепросив, мовляв більше у жодних VIP-терміналах ноги його не буде. За кілька місяців Інтернетом уже ширилися вірусні світлини, на яких Арсеній Петрович зі смиренним виглядом аскета-великомученика героїчно сидів у економ-класі літака. Що на те сказали пересічні українці, яких так намагався вразити неголений Яценюк у чорній водолазці? Правильно: все це піар та популізм.

Гадаю, що у подібних випадках простежується вперте небажання українського народу відрізняти популізм від PR-у. Бо ж якщо Володимир Омелян, демонстративно проїхавшись у плацкарті, доб’ється додаткового фінансування на оновлення рухомого складу - то честь йому і хвала. Якщо ж одноразова акція «міністр у поїзді» змінить тільки Омелянів інстаграм (як у випадку Яценюка і економ-класу), то автор посту – звичайний популіст. Тобто апелює до народних мас, даючи необґрунтовані надії.

Коли твереза Марія ображено каже Івану, що не п’є – це PR. Коли вона починає пити завтра – це популізм. У самому PR-і нема нічого поганого рівно доти, доки за ним стоїть щось більше, ніж саме лише створення позитивного образу персонажа. Більше того, PR є невід’ємною складовою будь-якого , навіть щирого, публічного жесту чи скандального вчинку. А звинувачувати політика в PR-і – це все одно, що дорікати рибі за любов до води.

Що там зараз з реальними Марією та Іваном, я не знаю. Останнє, що про них пам’ятаю, це коли Іван курив на сіновалі і мало не спалив хату. А розлючена Марія його за те наступного дня облила кип’ятком. «Чого вони не живуть нормально?», - питала я малою у бабці. «Бо іначе не уміють», - відповідала вона. «Вони так уже давно звикли».