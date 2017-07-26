Про позбавлення Саакашвілі українського громадянства
Перше. Це - зухвалий антиконституційний і антизаконний акт Петра Порошенка. З іншого боку - це акт відчаю і страху перед власними громадянами.
Друге. Михайла Саакашвілі позбавлено громадянства виключно з політичних міркувань. Порошенко і його поплічники-корупціонери консервують свій режим, ховають награбоване в офшорах. Тому й перелякані!
Це - політична помста режиму Саакашвілі. Це - його політичне переслідування.
Третє. Громадянство України не може бути іграшкою в руках президента: хочу - дав, хочу забрав. Дії президента є вибірковими і політично вмотивованими - позбавляючи громадянства українського опозиційного діяча, він закриває очі на подвійне громадянство лояльних владі чиновників і депутатів.
Четверте. В такий підлий спосіб влада відреагувала на створення штабів спільних дій задля координації спільної боротьби проти брехні і корупції, заради гідного життя українців.
П'яте. Це - важкий удар по іміджу України, яка через такі рішення влади скочується у чорну прірву переслідування тих, хто думає інакше, критикує владу, хоче змін на краще. Рішення позбавити Михайла Саакашвілі громадянства не може не викликати негативну реакцію в цивілвізованому світі.
Ми не зупинимося. Ми продовжимо нашу спільну боротьбу.
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