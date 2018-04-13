Про "нові" обличчя в українській політиці

Коли люди потребують нових облич, бо від старих вже нудить, то владноможні потвори роблять хід конем - вони дають нові обличчя. Одне з них - це Тарас Костанчук, фотографіями якого рясніє увесь Київ.

На рекламних банерах він виглядає суворим та принциповим, але скільки коштує його принциповість? Відповідь на це питання можно знайти на інших фото, яких ви ніколи не побачите на рекламних банерах. Тож до відома громадськості деякі штрихи з біографії цього пройдисвіта:

Березень 2014-го - заарештований карним розшуком МВС за шахрайство в особливо великих розмірах - намагався ошукати громадянина України на 10млн.грн. Фото додається.

Квітень-травень 2014-го - довірена особа кандидата в президенти Юрія #Бойко. До того вже не один рік був членом «Партії регіонів». Фото додається.

Липень-серпень 2014-го - протягом двох місяців був сержантом в добровольчому батальоні «Донбас». 19 серпня під час бойових дій в Іловайську зник. За особистою версією Костанчука - був поранений під час бою та переховувався у лояльних місцевих мешканців в Іловайську. За даними біллінга його телефон протягом місяця пересувався окупованою територією - в основному перебував у Донецьку. Наприкінці вересня невідомим чином Костанчук перетнув лінію фронту та з’явився у Києві. Від продовження військової служби відмовився, у складі батальону його більше ніхто ніколи не бачив.

Липень 2015 року - технічний кандидат на виборах народних депутатів у Чернігові. Там його було викрито на підкупі виборців - в його машині були знайдені списки виборців, кілька сот тисяч гривень розкладені у конвертах (в кожному по 400грн), зброя та агітаційна продукція кандидата від БПП Сергія Березенка:





Восени 2015-го балотується у мери міста Вишневого від партії БПП, але люди йому не повірили і мером Костанчук не став.

Після виборів входить до партії екс-голови #СБУ Валентина #Наливайченко - згідно офіційної інформації на сайті є членом політичної ради партії. Фото додається.

У лютому 2016 року добровольці та військовослужбовці ЗСУ вимагали від головного військового прокурора Матіоса негайної передачі в суд справи щодо винуватців Іловайської трагедії. Костанчук проводить спільний із Матіосом брифінг, на якому переконує суспільство в тому, що півтори роки слідчим недостатньо для повноцінного розслідування - потрібен ще час. Також з однієї сторони запевняв журналістів та громадян, що ми усі маємо довіряти Матіосу та його підлеглим і що жодних фальсифікацій у справі не буде - винні будуть покарані. З іншої сторони казав, що Семен Семенченко, який вимагає негайного публічного розгляду цієї справи у суді, не заслуговує довіри.

На сьогоднішній день минуло вже 3,5 роки (!) - справа до суду досі не скерована, Матіос лишається головним військовим прокурором, винні не покарані.

З весни 2016-го під іменем створеної Костанчуком охоронної агенції «Донбас-Безпека» приймає активну участь у числених рейдерських захопленнях. З відомих мені: невдала спроба захоплення будівництва багатоповерхового будинку у селі Білогородка - рейдери обіцяли цим «атошним тітушкам» 10 квартир, але згодом самі «тітушки» у приватних розмовах жалілися, що замовники їх ошукали і ніхто ніяких квартир їм так і не передав. Було захоплення заводу у Києві (точно не пам’ятаю назву - можливо нагадає хтось із читачів), свавілля в дачному кооперативі «Глядин» біля села Хотянівка та ще багато інших прикрих подій, які можуть відбуватися за наявності провладного та корумпованого даху:

https://www.facebook.com/masher.berlinska/posts/1823256481032870

Окремий епізод - село Крюковщина, що межує з Кільцевою дорогою Києва. Тут пан Костанчук почав підбурювати місцеве населення та залучати учасників АТО й вимагати від сільради негайного виділення земельних ділянок «атошникам». Під тиском громадськості сільрада вирішила виділити близько 10га дорогоцінної землі, вартість якої сягає від 2500$ за сотку - тобто загальна ціна питання дорівнює щонайменше 2,5млн.$. Й чомусь так сталося, що в день запланованого голосування Костанчук разом із своїми «тітушками» зник - акцію протесту було згорнуто разом із наметом і транспарантами. Сільрада того дня таки проголосувала, але землю надали не «атошникам», а приватному забудовнику під будівництво житлового комплексу. Такий ото бізнес по-новому.

Влітку 2016-го Костанчук став на захист інтересів колишнього «регіонала», який у місті Вишневе займався аналогічним незаконним та шахрайським захопленням земельних ділянок. Під час сутичок із обуреною громадськістю неодноразово погрожував активістам розправою - під час судового засідання щодо розгляду цієї справи Костанчук визнав, що є оперативним співробітником СБУ.

https://www.facebook.com/igor.truba.14/posts/2035223160091913

В лютому 2017 року Костанчук запропонував свою кандидатуру на посаду заступника директора НАБУ Артема Ситника (на громадських засадах). Я завчасно надав керівництву НАБУ інформацію щодо цієї особи і його кандидатура навіть не розглядалася.

В жовтні 2017 року Костанчук приймав участь у прес-конференції, на який переконував громадськість в тому, що ветерани та активісти, які вимагають створення Антикорупційного суду є проплаченими «тітушками», а Народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв не заслуговують довіри.

https://www.facebook.com/ievgen.shevchenko.7/posts/10208096437888615

Навесні 2018 року отримав кілька сот тисяч доларів США від клептократів на рекламну кампанію нового обличчя для українців - тобто самого себе. Яким чином колишній член «Партії регіонів» та діючий співробітник СБУ буде відпрацьовувати надані кошти - питання риторичне, адже він просто буде виконувати вказівки з гори. Так, як робив це завжди.

Тож будьте уважні, шановні друзі - чим ближче будуть вибори, тим більше буде з’являтися таких ото «нових» облич.

Євген Шевченко