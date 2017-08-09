Президентский фальстарт Порошенко

Петр Порошенко начал избирательную кампанию ... за полтора года до выборов.

От многих коллег слышал версию, что Президент Петр Порошенко начал свою избирательную кампанию на новый срок вчерашним выступлением перед парламентом. Не могу до конца согласиться с этой версией. Выступление - одно из звеньев длинной цепи предвыборных комбинаций.

А предвыборную кампанию Порошенко, по сути, начал 24 августа 2017 года - в 26-ю годовщину Независимости Украины. Первой предвыборной акцией Порошенко был парад, призванный продемонстрировать, как Украину поддерживают наши так называемые "западные партнеры" (наглядными символами "поддержки" стали западные чиновники и, конечно же, пресловутые британские "морские котики").

В парадигму "поддержки Запада" как основного мотива предстоящей избирательной кампании Порошенко стала и активная "социальная реклама" безвиза, который подается чуть ли не как личное достижение Петра Алексеевича.

Остальные же темы, на которых будет строиться предвыборная агитация Порошенко, в общих чертах вырисовались еще прошлой весной. Это всевозможные реформы: образовательная, медицинская, земельная и т.д. Одним словом, нас постараются убедить, что "вин працюе" - и альтернативы ему вроде бы как нет.

И надо сказать, что в целом с технологической точки зрения все векторы и вехи предстоящей предвыборной кампании Порошенко выбраны довольно грамотно. Но есть одно огромное "НО". Эта кампания рассчитана аж(!) на 1 год и 9 месяцев (если выборы состоятся в мае 2019 года, как это сейчас прогнозируется).

А почти два года рассказывать о сомнительных успехах реформ довольно проблематично. Радость же от безвиза также существенно померкнет за 2 года. И что останется в день выборов, кроме необходимости отдавать кредиты, которые набрали Яценюк и Яресько?

И не получится ли у Порошенко в итоге так как в знаменитой песне Владимира Высоцкого: "Он на десять тыщь рванул, как на 500 ... и спекся"?