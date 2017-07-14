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Польский музыкант Артур Прузовский и члены польской Киноакадемии призывают Россию освободить Олега Сенцова

Олег
Афанасьєв
В который раз польские режиссеры, сценаристы, актеры и музыкант Артур Прузовский призывают Европейский Союз немедленно ввести санкции против тех россиян, которые причастны к заключению режиссера Олега Сенцова.
Артур Прузовский об аресте Олега Сенцова

 

«Сегодня украинскому режиссеру Олегу Сенцову исполняется 41 год, который он отмечает в тюрьме. То в чем его обвиняют это бред! Он никогда не воевал на чужой земле, никогда никого не убивал в оккупированном Путиным Крыму. Это талантливый режиссер которого дома ждут двое малолетних детей и пожилая мама.» - заявил польский музыкант Артур Прузовский.

Музыкант отметил, что польские деятели искусства постоянно поддерживают своего коллегу и не бросят его в беде.

Артур Прузовский просит коллег присоединиться к протесту, чтобы исправить жестокую несправедливость, освободить Сенцова из тюрьмы, позволить ему жить в своей стране и снимать кино дальше.

«Держись, Олег, весь цивилизованный мир с тобой. Поляки с тобой. Слава Украине!» - добавил музыкант и общественный деятель Прузовский.

Польские деятели искусства приехали в Одессу на Одесский кинофестиваль, где сегодня, 13 июля, за день до старта кинофестиваля, в «Зеленом театре» под открытым небом, состоится специальный показ документального фильма «Процесс» Аскольда Курова, приуроченный ко дню рождения его главного героя — украинского режиссера Олега Сенцова.

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14 07 2017 10:56
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