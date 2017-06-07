Польща-Україна. Верхи не хочуть, низи ненавидять

Про відносини між Україною і Польщею в світлі української євроінтеграції не міркував хіба що ледачий. Нас постійно переконують у всебічній підтримці Варшави будь-яких українських починань і готовності братнього польського народу підставити плече на важкому і тернистому шляху до європейської сім'ї. Певні сумніви в щирості подібних суджень виникають часто і, на жаль, небезпідставно.

Періодичні спроби польської сторони поставити під сумнів героїзм українських вояків, які боролися за незалежність нашої країни проти радянських окупантів, територіальні претензії до України і вимоги поважати інтереси нахабнючої діаспори - все це лише верхівка айсбергу. Антиукраїнські заяви окремих політиків, або груп, що намагаються підняти свій авторитет всередині Польщі, це, зрозуміло, неофіційна позиція держави, але, на жаль, вона знаходить відгук у душах простих поляків.

Для того, щоб переконатися в цьому достатньо приїхати в будь-яке польське місто і не приховувати свою національну приналежність. З однаковим ризиком для здоров'я можна пройти під українським прапором вулицями вільної Варшави або окупованих Донецька та Севастополя. Звичайно, хтось може сказати, що у такого ставлення є цілком реальні історичні корені. Відносини між сусідніми країнами протягом багатьох століть складалися по-різному і в них не можуть бути лише дружба і взаємоповага. Були і конфлікти, і кровопролитні бої, але ми йдемо далі, і немає сенсу ворушити минуле, проте велика кількість польських громадян, в основному молодь, з цим очевидним твердженням не згодні і вважають за краще бачити в українцях або ворогів, або прислугу...

Дивує позиція офіційної Варшави. Незважаючи на декларовану підтримку, боротися з явно антиукраїнськими настроями і образливими діями своїх громадян влада Польщі явно не збирається. Що це, як не участь в гібридній війні проти України і наплювацьке ставлення до загальноєвропейських цінностей?

Крім зневаги до наших співгромадян в Польщі активно засуджуються борці за незалежність України. Як під кальку з кремлівською пропагандою вони уявляють їх катами і військовими злочинцями, а українські символи втоптують в бруд. Наприклад, нещодавня заява міністра закордонних справ Польщі про Степана Бандеру, яка образила мільйони українців, тільки сприяє зростаючому розколу між двома народами.

Ймовірно безвіз, нехай і не в тому вигляді, в якому ми очікували його побачити, дозволить насолодитися незабутньою польською гостинністю, втім, багато українців "насолоджувалися" нею і до безвізу і прекрасно розуміють, що відносини між державами - це далеко не те ж саме, що й взаємини між народами. Особливо якщо враховувати популярну в Польщі антиукраїнську рекламу.

До чого в підсумку прийдуть україно-польські відносини, гадати не будемо. Але при тому рівні байдужості до проблеми, яку показує офіційна польська влада, і боязні української сторони підняти питання на загальноєвропейському рівні, нічим хорошим це не закінчиться. Межа є у всього, навіть у українського прагнення до європейської сім'ї.