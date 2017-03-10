Похожи ли события в Каталонии на новейшую историю Украины?

Полемику развели... Майдан, Крым, Донбасс... Протесты, силовики, референдум, война... Каталонию сравнивают с Украиной, отделившейся от Российской империи. Находят параллели с отжатым Крымом. Говорят о "праве на самоопределение" некоего "народа Донбасса"...

Скользкая тема... Так похоже или нет?.. Конечно похоже. Потому что нет никакого "права наций на самоопределение", не имеет никакого смысла "нерушимость границ", пустой звук "послевоенное устройство мира", и сама демократия с правами человека ничего не значат без права силы. Кто сильнее - тот и прав. Сильнее правдой, сильнее волей, сильнее организацией, подготовкой, финансовым ресурсом... Сильнее силой.

На Майдане мы оказались сильнее - своим нежеланием жить как прежде, своим гневом, своей волей к борьбе, а Янукович оказался слабаком, и проиграл. Хотя, конечно же, имел все необходимые ресурсы для подавления восстания, но не решился... Нынешние пойдут дальше, несомненно.

В Крыму мы проиграли не только потому, что впервые столкнулись с российской агрессией, а потому что десятилетиями Киев не проводил на полуострове никакой национальной политики. Потому что местные силовики получали там в 3-4 раза меньшее жалование, чем их российские визави, но ходили в одни магазины, и смотрели одни и те же кремлёвские телеканалы. Проиграли мы потому, что ментально Россия там была сильнее, а в Киеве правили импотенты.

На Донбассе мы почти победили, если бы не тотальная глупость и бессмысленная трусость военно-политического руководства. Если бы не предательство. Ни о каком "самоопределении" горстки отщепенцев, воспитанных имперской пропагандой, конечно же, не может быть и речи. Кроме самоопределения на поле боя или в в глубоком российской тылу.

Свою независимость, свободу, победу надо выстрадать. Евреи столетиями шли к заветной цели. Курды - ещё идут, но уже близки. У чеченцев не получилось... Каталонцы имеют все шансы, потому что центральной испанское правительство само спровоцировало бракоразводный процесс, применив силу. Силе гнева проиграла великодержавная полицейская глупость. Хорошо это или плохо - решать самим каталонцам и испанцам.